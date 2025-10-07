Tăriceanu, la „Contrapunct”: România greșește răcind relația cu SUA! Avertisment privind reînarmarea Germaniei

Invitat în podcastul „Contrapunct” realizat de jurnalistul EVZ, Dan Andronic, 7 octombrie 2025, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a criticat „răcirea” raporturilor României cu Statele Unite ale Americii și a pledat pentru o politică externă „echilibrată”. În care relația strategică cu Washingtonul să fie consolidată în paralel cu apropierea de Franța și cooperarea europeană. Să nu caute doar o Înaltă Poartă, ci să joace inteligent.

„Constat o anumită răcire a relațiilor cu Statele Unite ale Americii. Mi se pare o greșeală”, a spus Tăriceanu. Dan Andronic l-a susținut spunând că există interes din partea unor companii americane pentru investiții greenfield în România, inclusiv în zona de apărare, dar că „de la nivelul guvernului nu se vrea”.

Pe axa europeană, fostul premier a subliniat că Parisul rămâne o ancoră politică și economică majoră. „Sunt francofil dintr-un motiv clar: rolul istoric al Franței pentru România și ponderea sa actuală. Apropierea de Franța nu e greșită”, a afirmat el. A reamintit de „foaia de parcurs” semnată în mandatul său cu premierul francez de la acea vreme, François Fillon. Un document care stabilea direcții strategice de cooperare politică și economică, dar care „a fost sabotat” la nivel prezidențial și „nu a mai fost reluat”.

În același timp, Tăriceanu a exprimat rezerve față de reînarmarea accelerată a Germaniei și discuțiile privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu: „Trebuie să învățăm din lecțiile istoriei. Am tot respectul pentru Germania, dar nu știu dacă acesta e cel mai bun drum.”

Mesajul său central: România poate și trebuie să mențină simultan relații excelente cu Franța și cu SUA. „NATO ne oferă singura umbrelă de apărare sigură pe care putem conta, iar din punct de vedere economic ancorele americane sunt esențiale”, a spus el, evocând privatizarea uzinei Ford Craiova drept exemplu de investiție strategică: „Atunci mi-am spus, în sfârșit, America! Avem o investiție mare pe care America o va apăra în sensul exact al cuvântului.”

Tăriceanu a sugerat că politica externă trebuie scoasă din logica rivalităților personale și readusă pe fundamente instituționale și interes național: consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA, valorificarea cooperării cu Franța pentru greutate sporită în UE și prudență față de dinamica militară din spațiul european.

