Țara din UE care oferă șoferilor 25.000 de euro pentru a renunța la permisul de conducere pentru o perioadă de cinci ani

Malta, cea mai mică țară din UE, a lansat programul „Surrender Your Licence”, prin care șoferii pot primi până la 25.000 de euro dacă nu conduc timp de cinci ani. Banii se plătesc în tranșe, iar respectarea strictă a regulilor este obligatorie, relatează publicația Malta Today.

La 1 ianuarie 2026, statul maltez a lansat o inițiativă menită să reducă aglomerația și poluarea. Tinerii care aleg să renunțe la permisul de conducere pentru cinci ani pot primi un grant total de 25.000 de euro. Programul, numit „Surrender Your Licence”, este administrat de Transport Malta și urmărește să genereze o schimbare reală de comportament în rândul noilor generații.

Cei interesați trebuie să predea permisul și să se angajeze să nu conducă niciun vehicul pe teritoriul Maltei sau în străinătate pentru întreaga perioadă de cinci ani. Plata grantului se face în tranșe: primii 5.000 de euro se primesc imediat după aprobarea cererii, iar restul, câte 5.000 de euro anual, pentru următorii patru ani, dacă beneficiarii respectă angajamentul.

Programul se adresează tinerilor care nu au împlinit 31 de ani la momentul înscrierii, au locuit cel puțin șapte ani în Malta și dețin un permis categoria B de cel puțin 12 luni, fără suspendări sau anulări. Beneficiarii trebuie să semneze o declarație prin care se obligă să nu conducă pe întreaga durată a programului. Orice încălcare atrage o amendă de 5.000 de euro, returnarea tuturor sumelor primite și suspendarea pe termen lung a dreptului de a conduce.

La încheierea celor cinci ani, permisul nu se reactivează automat. Cei care doresc să revină la volan trebuie să parcurgă din nou cel puțin 15 ore de cursuri practice la o școală de șoferi autorizată.

Guvernul vede programul ca pe un pas important spre mobilitate sustenabilă. Ministrul Transporturilor, Chris Bonett, a declarat că tinerii ar putea deveni „catalizatorul unei schimbări de mentalitate” în modul în care este utilizat transportul.

Programul are însă și o limită clară de finanțare. Statul a alocat un buget de aproximativ 25 de milioane de euro, suficient pentru aproximativ o mie de participanți, în ordinea depunerii cererilor.

Deși inițiativa a fost primită cu entuziasm, există și critici. Consiliul Național al Tineretului a avertizat că suma oferită nu este suficientă dacă nu este însoțită de îmbunătățirea transportului public.

Reprezentanții organizației atrag atenția că actuala rețea nu oferă pentru toți locuitorii o alternativă sigură și viabilă la mașina personală.