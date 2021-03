Ţara cu 11 milioane de cazuri de Covid-19, în alertă! Situaţia le scapă de sub control. În acest context, Ministerul Sănătăţii din India a confirmat că al doilea val pandemic a lovit ţara cu peste un miliard de locuitori.

India a înregistrat joi 53.476 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, număr care a marcat cea mai mare creștere de la 23 octombrie. Autorităţile au anunţat că în ultima săptămână au existat zilnic 35.000 de cazuri de infectare cu Covid-19.

Creşterea alarmantă vine în contextul în care în ianuarie și februarie fusese înregistrată o scădere. Randeep Guleria, director la Institutul de Științe Medicale All India, a declarat pentru CNN că „este începutul unui al doilea val”.

Consorțiul indian de genomică pentru SARS-CoV-2 efectuează secvențierea genomului și analiza tulpinilor de coronavirus din decembrie. Ultimele cercetări ale specialiştilor arată că au fost raportate 771 de cazuri de infectare cu tulpini noi.

Majoritatea cazurilor au legătură cu tulpina britanică. Noile tulpini au fost detectate mai ales în state precum Punjab și Maharashtra. Experţii sanitari indieni susţin că apariția variantei mai infecțioase din Marea Britanie în unele state poate fi unul dintre factorii care contribuie la recenta creștere a numărului de cazuri.

Ţara cu 11 milioane de cazuri de Covid-19, în alertă!

Ministerul Sănătății a declarat că „astfel de mutații conferă evadarea imunitară și creșterea infectivității”, adăugând în același timp că se efectuează analize suplimentare.

Primul val de infecții a început să urce în vara anului trecut și a atins apogeul în septembrie. Ulterior, cifrele au înregistrat o scădere lentă. Până în februarie, numărul cazurilor zilnice de Covid-19 scăzuse cu aproape 90%, până la aproximativ 10.000 pe zi, dar până la începutul lunii martie a devenit clar că numărul cazurior noi de infectare a crescut încet din nou. În ultimele săptămâni a fost înregistrată o explozie a cazurilor noi de infectare cu Covid-19.

În prezent, India a raportat un total de peste 11,7 milioane de cazuri de Covid-19 și 160.000 de decese asociate, potrivit datelor Universității Johns Hopkins.

Randeep Guleria (pneumolog indian și actualul director al Institutului de Științe Medicale All India) a spus că al doilea val „este ceva care a fost deja văzut în multe țări europene; se pare că urmăm”. O serie de factori contribuie la această creștere, a explicat Guleria.

„Unul dintre factori este că astăzi a trecut un an de când India a avut carantinarea și există oameni care par să fi intrat în oboseala Covid”. „Vedeți că în comunitate, când ieșiţi, purtarea unei măşti e văzută din ce în ce mai puțin. Vedem mulțimi care se dezvoltă, petrecând. Multe căsătorii au loc în India”, a adăugat el.

Situaţia le scapă de sub control

Toți virușii evoluează în timp și, uneori, suferă modificări când se reproduc şi aşa apar mutațiile. Unele mutații au un efect redus, dar altele ar putea face varianta mai ușor transmisibilă sau pot provoca infecții cu simptome mai severe.

Din aproximativ 10.787 de probe analizate de consorțiul indian SARS-CoV-2 pentru genomică din 18 state, au fost detectate 771 de cazuri care au stârnit „îngrijorarea”. Majoritatea erau cu tulpina din Marea Britanie, potrivit Ministerului Sănătății. Treizeci și patru au fost provocate de varianta identificată pentru prima dată în Africa de Sud, iar unul a fost cauzat de varianta P.1 din Brazilia.

Ministerul Sănătății a mai spus că a găsit o variantă cu mutații care nu se potrivesc cu variantele identificate anterior. „Nu este neobișnuit să vezi mutații multiple într-o singură variantă. Toți acești viruși (variante) cu care avem de-a face sunt deja mutanți”, a spus virologul T Jacob John.

Care este tulpina dominantă

Tulpina care a devenit prevalentă la nivel global a fost deja diferită de prima tulpină care a provenit din Wuhan, China, a mai adăugat acesta. Tulpina găsită pentru prima dată în Marea Britanie, varianta B.1.1.7, are 23 de mutații în comparație cu tulpina originală găsită în Wuhan, potrivit Societății Americane de Microbiologie.

Varianta Braziliei cunoscută sub numele de P.1 are 17 mutații, iar varianta din Africa de Sud cunoscută sub numele de B.1.351 are, de asemenea, mutații multiple, conform Centrelor SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Cât de periculoasă este o mutație depinde de locul în care se dezvoltă virusul. De exemplu, varianta Africii de Sud are mutații care modifică structura proteinei spike. Se pare că ele afectează domeniul de legare a receptorilor – partea proteinei spike cea mai importantă pentru atașarea și infectarea celulelor.

Cât de periculoasă este o mutație?

Guleria a avertizat că o nouă variantă nu este neapărat un motiv de alarmă. O întrebare este legată despre ce variante – și ce mutații – ar putea să se sustragă efectelor vaccinurilor noastre existente.

„Dacă cineva a fost infectat cu Covid-19 în urmă cu șase luni, persoana respectivă este imună la coronavirusul nemutat Dar persoana este încă imună împotriva tulpinilor? Asta trebuie studiat”, a spus John. Între timp, autoritățile indiene lucrează pentru a controla rata de infectare prin implementarea de noi restricții și intensificarea programului de vaccinare al țării.

India administrează două vaccinuri pe plan intern. Unul este Covishield, un vaccin dezvoltat de Oxford University și AstraZeneca și produs de Serum Institute of India, cel mai mare producător de vaccinuri din lume. Celălalt este primul vaccin autohton împotriva coronavirusului, Covaxin, dezvoltat în comun de Bharat Biotech și Consiliul Indian de Cercetare Medicală condus de guvern.

Până în prezent, India a administrat peste 50 de milioane de doze de vaccinuri ( peste 8,1 milioane de persoane complet vaccinate), potrivit Universității Johns Hopkins.

Atenţie la Serum Institute of India

Serum Institute of India nu numai că produce majoritatea vaccinurilor pentru India, dar este, de asemenea, responsabil pentru multe dintre vaccinurile distribuite în restul lumii. În septembrie 2020, SII s-a angajat să producă și să livreze 200 de milioane de doze pentru COVAX – o alianță a OMS pentru vaccinuri înființată pentru a asigura un acces echitabil la vaccinurile Covid-19.

Dar SII a trebuit să oprească sau să întârzie exporturile sale de mai multe ori în ultimele luni, pe măsură ce şi cererea globală și internă a crescut. Pe 4 ianuarie, India a restricționat exportul vaccinului AstraZeneca produs de SII până cel puțin în martie.

Joi, Reuters a raportat că India ar întârzia probabil livrările de vaccinuri AstraZeneca către COVAX, citând UNICEF. India a stopat pe toate exporturile majore de doze AstraZeneca făcute de SII pentru a satisface cererea internă, potrivit Reuters.

CNN a contactat SII, UNICEF și Ministerul Afacerilor Externe pentru comentarii, dar nu a primit încă un răspuns. Ministerul Afacerilor Interne a introdus, de asemenea, noi linii directoare pentru controlul infecțiilor, care vor fi în vigoare până la sfârșitul lunii aprilie.

Unele dintre măsuri includ izolarea rapidă a cazurilor pozitive și urmărirea contactelor lor în termen de 72 de ore. Mai multe orașe și state, inclusiv Mumbai, Delhi și Odisha, au interzis întrunirile în timpul Holi, festivalul culorilor celebrat la 28 martie, conform CNN.