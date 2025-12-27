Tânărul român care cucerește Monaco. Rutina zilnică de la un restaurant de trei stele Michelin

Bucătarul român Luca Zvaleni, câștigător al sezonului 16 „Chefi la cuțite”, a afirmat într-un interviu recent, că zilele sale de lucru durează adesea între 12 și 14 ore, iar responsabilitățile sale includ pregătirea legumelor și organizarea ingredientelor rare folosite în preparatele sofisticate ale restaurantului.

Acesta lucrează în prezent în bucătăria restaurantului Le Louis XV, distins cu trei stele Michelin, sub coordonarea chef-ului Alain Ducasse.

În interviul acordat, Luca Zvaleni a vorbit despre durata zilelor sale de muncă în bucătărie. El a explicat că zilele de lucru se întind frecvent între 12 și 14 ore, precizând:

În restaurantul Le Louis XV, Luca are responsabilitatea principală legată de prepararea legumelor, iar munca sa începe zilnic devreme, într-un spațiu special amenajat al bucătăriei unde sunt păstrate ingredientele de calitate superioară. Inspectorul Munchies a precizat în același material video:

„Ziua lui începe la subsol: aici găsim frigidere perfect organizate, borcane cu tot felul de fermentații ... sau ingrediente rare precum anemone sau roșii de mare”.

Luca Zvaleni este cunoscut publicului larg și pentru participarea sa la emisiunea culinară „Chefi la cuțite”, unde a ieșit câștigător al sezonului 16 în anul 2025.

Conform informațiilor comunicate de organizatori și preluate în media, în finala competiției, care a avut loc pe 24 decembrie 2025, Luca a obținut marele premiu de 30.000 de euro după ce a concurat alături de alți trei finaliști.

În timpul competiției, el s-a aflat în echipa lui chef Richard Abou Zaki, aceasta fiind aleasă după primirea unui „cuțit de aur” din partea juraților într-una dintre probele emisiunii.

În finală, Luca a prezentat preparate diverse, inclusiv startere, fel principal și desert, prin care și-a demonstrat capacitățile culinare într‑un cadru profesionist.

Născut la Roma din părinți români originari din județul Satu Mare, Luca și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie încă din adolescentă, iar la 16 ani a lucrat pentru prima dată într-un restaurant cu stea Michelin.

Ulterior, el a urmat o școală cu profil gastronomic în Italia și s-a mutat în Franța pentru a lucra în bucătării de top, unde a învățat tehnicile și disciplinele specifice bucătăriei franceze de fine dining.

La restaurantul Le Louis XV, Luca Zvaleni gestionează activitatea legată de preparatele pe bază de legume și contribuie la organizarea și execuția meniurilor în bucătăria de top a localului.

Experiența acumulată în bucătării cu stele Michelin și participarea la o competiție culinară de televiziune reflectă traseul său profesional în domeniul gastronomiei internaționale.