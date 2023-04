Tânăra care întâmpină obstacole în viața amoroasă din cauza înălțimii sale. Bărbații se feresc mereu de ea

Această atitudine a creat frustrare și dezamăgire în viața amoroasă a tinerei, care simte că este judecată după un criteriu nesemnificativ și că nu este apreciată pentru cine este cu adevărat.

Merie Temara a povestit că a întâmpinat dificultăți majore în a ieși la întâlniri din cauza înălțimii sale și a fost nevoită să se confrunte cu acest stigmat social încă din copilărie. În plus, a suferit și din cauza minciunilor unor potențiali parteneri, care i-au spus că au altă înălțime doar pentru a o impresiona.

„Recunosc că este extrem de dificil să găsești un tip mai înalt decât mine. Să mă întâlnesc cu cineva la înălțimea mea este aproape imposibil, deoarece este atât de limitat”, a spus Merie Temara.

Înălțimea, un criteriu esențial pentru alegerea partenerului?

Merie are 28 de ani și o înălțime de 1,87 cm. Din familia sa, tânăra are înălțimea cea mai mică. Tatăl său măsoară 1,90 cm, fratele ei are 2 metri, iar fratele mai mic are 1,85 cm. Mai mult, bărbații au încercat mereu să o mintă.

„Un tip cu care am fost la o întâlnire a spus că avea 1,95 pe profilul său de dating online, dar când m-am întâlnit cu el avea cel mult 1,55. Nimănui nu-i plac fetele înalte”, a mai spus ea.

Aceasta a spus că încearcă să schimbe percepția bărbaților care vor să fie mai înalți decât partenera lor. Mai mult, ea spune că încearcă să nu poarte tocuri pentru a-și reduce din înălțime.

„Sper să schimb stigmatul potrivit căruia bărbații trebuie să fie cei mai înalți în relație, pentru că înălțimea nu ar trebui să conteze. Nu mă deranjează să fiu mai înaltă puțin decât un bărbat”, a mai declarat ea.

Oamenii au avut mereu o problemă cu înălțimea ei

Merie a mărturisit că problemele cauzate de înălțimea ei nu sunt recente. Încă din copilărie ea a fost în permanență criticată din cauza înălțimii sale. De multe ori, era cea mai înaltă din clasă și colegii îi făceau glume neplăcute, sugerând că ar fi un bărbat.

„A fi cea mai înaltă din școală a fost o provocare pentru mine, pentru că am fost hărțuită frecvent pentru că eram mult mai înaltă și diferită de toți ceilalți. Copiii mă alegeau și mă numeau bărbat sau casă pentru că eram mai înaltă și mai grasă decât majoritatea profesorilor de sex masculin. Nu aveam prieteni și alți copii mă batjocoreau atât de rău, încât mâncam singură prânzul în cabina de baie. Privind în urmă la asta, nu știu cum copiii ar putea fi atât de cruzi cu cineva doar pentru că arată diferit”, a mai povestit tânăra, potrivit Daily Mail.