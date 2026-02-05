Tânăr de 19 ani, pus sub acuzare după ce l-a amenințat online pe președintele israelian

Un tânăr în vârstă de 19 ani din Australia a fost pus sub acuzare de autoritățile federale, fiind suspectat că a formulat amenințări online îndreptate împotriva unui șef de stat străin, potrivit agenției Reuters.

Cazul apare într-un context sensibil, marcat de vizita anunțată a președintelui israelian Isaac Herzog în Australia, dar și de tensiuni sociale și proteste anticipate în marile orașe australiene.

Potrivit unui comunicat al Australian Federal Police, adolescentul ar fi publicat luna trecută, pe o platformă de socializare, mesaje care conțineau amenințări online „la adresa unui șef de stat străin și a unei persoane protejate la nivel internațional”.

Deși autoritățile nu au menționat oficial numele țintei, presa australiană a relatat pe larg că mesajele ar fi fost îndreptate împotriva președintelui Isaac Herzog.

Infracțiunea de care este acuzat tânărul este considerată gravă de legislația australiană, pedeapsa maximă prevăzută fiind de până la 10 ani de închisoare, conform informațiilor transmise de poliție.

Suspectului nu i-a fost aprobată eliberarea pe cauțiune și urmează să se prezinte în fața unei instanțe din Sydney. În urma unei percheziții desfășurate la domiciliul său, anchetatorii au confiscat un telefon mobil și echipamente despre care au precizat că ar fi fost utilizate pentru producerea sau consumul de droguri.

Conform relatărilor din presa locală, inclusiv Sydney Morning Herald, adolescentul ar fi transmis și amenințări online care l-ar fi vizat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, informație care nu a fost confirmată oficial de autorități.

Președintele Isaac Herzog este așteptat să sosească în Australia duminică, pentru o vizită de cinci zile, la invitația prim-ministrului Anthony Albanese. Vizita are loc în urma atacului armat de la Bondi Beach, petrecut în luna decembrie, în care 15 persoane și-au pierdut viața.

În timpul șederii sale, Herzog urmează să participe la o celebrare evreiască de Hanukkah organizată la Sydney, unde este programată o întâlnire cu supraviețuitori și familiile victimelor atacului.

Evenimentul a fost menționat de autorități ca parte a programului oficial.

Vizita președintelui israelian a generat reacții din partea unor grupuri pro-palestiniene, care au anunțat proteste în mai multe orașe australiene.

Poliția din statul New South Wales a decis extinderea restricțiilor privind manifestațiile în anumite zone din Sydney, invocând existența unei „animozități semnificative” din partea unor grupuri.

Palestine Action Group a făcut apel la susținători să participe la un miting programat luni, descris drept „o adunare de masă, pașnică”, cu traseu către parlamentul statal din New South Wales.

Viceprim-ministrul australian Richard Marles a declarat pentru ABC News că președintele israelian va beneficia de măsuri standard de securitate, similare celor acordate tuturor liderilor străini aflați în vizită oficială. „Va fi un oaspete bine primit și onorat”, a afirmat Marles.