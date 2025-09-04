Tai, nu tai, vremea reformei trece. Hai live cu Turcescu la 12:00

Tai, nu tai, vremea reformei trece. Hai live cu Robert Turcescu la 12:00

Comaroni, Hoandră, Turcescu. Ne-am întors, formula e completă!

Nu știm de la ce pornim discuțiile, nu știm nici dacă ajungem la vreo concluzie, dar subiecte avem gârlă!

HAI Live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro