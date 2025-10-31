Social

Sute de moldoveni cu dublă cetățenie rămân fără buletine românești. Oana Țoiu: Instituțiile abilitate trebuie să-și facă datoria

Comentează știrea
Sute de moldoveni cu dublă cetățenie rămân fără buletine românești. Oana Țoiu: Instituțiile abilitate trebuie să-și facă datoriaOana Țoiu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a vorbit pentru prima dată despre valul de rețineri ale buletinelor românești la frontiera cu Republica Moldova. Într-un interviu pentru Europa Liberă, șefa diplomației a spus că alte instituții ale statului sunt abilitate să clarifice situația, însă a subliniat importanța respectării legii și a reformării acolo unde este nevoie.

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a comentat pentru prima dată situația într-un interviu pentru Europa Liberă, precizând că există instituții abilitate care trebuie să clarifice aceste cazuri.

„Fiecare instituție trebuie să-și facă datoria de a se asigura că ia corect deciziile, la fel cum instituțiile de control trebuie să se asigure că acest lucru este verificat, și unde sunt necesare reforme - să fie făcute. În perspectiva actelor românești sunt alte instituții abilitate să răspundă”, a declarat Oana Țoiu.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursă foto: gov.ro

Șefa diplomației de la București a recunoscut că, de-a lungul anilor, au existat suspiciuni legate de procesul de redobândire a cetățeniei române și activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie, însă a subliniat importanța acestei deschideri pentru cetățenii Republicii Moldova.

Plastifierea actelor de stare civilă, interzisă prin lege. Informații de la MAI
Plastifierea actelor de stare civilă, interzisă prin lege. Informații de la MAI
Filantropul care a salvat România. A luat o decizie unică spre sfârșitul vieții
Filantropul care a salvat România. A luat o decizie unică spre sfârșitul vieții

„A fost un lucru foarte bun că România a deschis practic ușile pentru cetățenie, în special pentru cetățeni ai Republicii Moldova”, a mai spus Oana Țoiu, subliniind că acest proces „colosal” contribuie la ancorarea Moldovei în spațiul european.

Poliția de Frontieră, domicilii fictive și acte care nu îndeplinesc condițiile legale

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, reținerile de acte au fost făcute în baza prevederilor legale privind verificarea documentelor de călătorie.

„În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, în cazurile în care se constată că documentele de călătorie nu întrunesc condițiile legale pentru dreptul titularului de a intra sau ieși din țară, șeful punctului de trecere poate dispune măsuri corespunzătoare”, se arată într-un comunicat oficial.

Inspectoratul precizează că „de la începutul acestui an, în timpul misiunilor specifice desfășurate la punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, au fost reținute în vederea transmiterii către organele emitente aproximativ 870 de cărți de identitate”.

Carte de identitate

Carte de identitate. Sursa foto: arhiva EVZ

Soluție alternativă, cartea electronică de identitate pentru românii din diaspora

Pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate, Guvernul României a introdus o alternativă – cartea electronică de identitate, ce poate fi obținută și fără domiciliu în România.

Conform Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care trăiesc în afara țării pot solicita noul document electronic prezentând pașaportul și dovezi privind domiciliul din străinătate. În plus, este necesar un cont validat în platforma HUB de servicii (https://hub.mai.gov.ro).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:45 - Relația Nicușor Dan - PSD, în viziunea lui Ludovic Orban. De ce a numit-o pe Oana Gheorghiu vicepremier
23:33 - Conflictul se mută în instanță. Botgros îl acuză pe Igor Cuciuc și pe soția sa de defăimare
23:21 - Plastifierea actelor de stare civilă, interzisă prin lege. Informații de la MAI
23:10 - Ce se ascunde în spatele dorinței Prințului William de a-l îndepărta pe Prințul Andrew
23:01 - Fenomenul AI, folosit ca „sclav digital”. Cum a reușit un influencer să transforme ideea într-o industrie
22:52 - Filantropul care a salvat România. A luat o decizie unică spre sfârșitul vieții

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale