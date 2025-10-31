Sute de moldoveni cu dublă cetățenie rămân fără buletine românești. Oana Țoiu: Instituțiile abilitate trebuie să-și facă datoria

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a comentat pentru prima dată situația într-un interviu pentru Europa Liberă, precizând că există instituții abilitate care trebuie să clarifice aceste cazuri.

„Fiecare instituție trebuie să-și facă datoria de a se asigura că ia corect deciziile, la fel cum instituțiile de control trebuie să se asigure că acest lucru este verificat, și unde sunt necesare reforme - să fie făcute. În perspectiva actelor românești sunt alte instituții abilitate să răspundă”, a declarat Oana Țoiu.

Șefa diplomației de la București a recunoscut că, de-a lungul anilor, au existat suspiciuni legate de procesul de redobândire a cetățeniei române și activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie, însă a subliniat importanța acestei deschideri pentru cetățenii Republicii Moldova.

„A fost un lucru foarte bun că România a deschis practic ușile pentru cetățenie, în special pentru cetățeni ai Republicii Moldova”, a mai spus Oana Țoiu, subliniind că acest proces „colosal” contribuie la ancorarea Moldovei în spațiul european.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, reținerile de acte au fost făcute în baza prevederilor legale privind verificarea documentelor de călătorie.

„În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, în cazurile în care se constată că documentele de călătorie nu întrunesc condițiile legale pentru dreptul titularului de a intra sau ieși din țară, șeful punctului de trecere poate dispune măsuri corespunzătoare”, se arată într-un comunicat oficial.

Inspectoratul precizează că „de la începutul acestui an, în timpul misiunilor specifice desfășurate la punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, au fost reținute în vederea transmiterii către organele emitente aproximativ 870 de cărți de identitate”.

Pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate, Guvernul României a introdus o alternativă – cartea electronică de identitate, ce poate fi obținută și fără domiciliu în România.

Conform Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care trăiesc în afara țării pot solicita noul document electronic prezentând pașaportul și dovezi privind domiciliul din străinătate. În plus, este necesar un cont validat în platforma HUB de servicii (https://hub.mai.gov.ro).