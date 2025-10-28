Social

Domiciliul fictiv din România lasă fără acte sute de cetățeni moldoveni

Domiciliul fictiv din România lasă fără acte sute de cetățeni moldovenicarte electronică de identitate. Sursa foto: Facebook/DGEP Sector 6
Republica Moldova. Sute de persoane cu dublă cetățenie română și moldovenească au rămas fără buletinele de identitate românești, după ce documentele au fost oprite la punctele de trecere a frontierei. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră.

Principalul motiv invocat de autoritățile române de frontieră este domiciliul fictiv din România, scrie 24Iasi.ro. Oamenii legii din România au efectuat verificări, iar cetățenilor moldoveni cu domiciliul fictiv în România le-au fost retrase actele de identitate.

Carte de identitate

Carte de identitate. Sursa foto: arhiva EVZ

„În conformitate cu prevederile art.18 din Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, în cazurile în care se constată că documentele de călătorie nu întrunesc condițiile legale pentru dreptul titularului de a intra sau ieși din țară, șeful punctului de trecere poate dispune măsuri corespunzătoare”, a explicat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

Totodată, comunicatul precizează că „de la începutul acestui an, în timpul misiunilor specifice desfășurate la punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, au fost reținute în vederea transmiterii către organele emitente aproximativ 870 de cărți de identitate”.

Soluție pentru cetățenii români din străinătate

Persoanele care dețin cetățenia română, dar nu au domiciliu în România și locuiesc în alte țări, au posibilitatea de a obține cartea electronică de identitate, ca urmare a mai multor modificări legislative aprobate de Guvernul de la București.

Vamă România

Sursa: Arhiva EVZ

Conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cetățenii români care locuiesc în străinătate pot solicita cartea electronică de identitate prezentând un pașaport simplu electronic sau temporar, documente eliberate de autoritățile străine care atestă domiciliul, și un cont validat în Platforma HUB de servicii: https://hub.mai.gov.ro.

Implementarea la nivel internațional

Specialiștii MAI au demarat dezvoltarea sistemelor necesare pentru ca cetățenii români din străinătate să poată obține cartea electronică de identitate și prin oficiile consulare. Calendarul extinderii va fi stabilit împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.

Modificările legislative au fost publicate în Monitorul Oficial pe 27 martie 2025, fiind inițiate de Ministerul român al Afacerilor Interne, ca urmare a unei decizii recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 2024.

