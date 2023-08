Biletele de avion, mici secrete. Există un truc prin care poți cumpăra bilete de avion mai ieftine. Te-ar putea ajuta să economisești bani mulți pentru biletul de avion, poate chiar sute de euro, potrivit ziarulromanesc. Companiile aeriene fac tot ce le stă în putință pentru a-l elimina definitiv.

Iată cum funcționează: pasagerul lasă nefolosită o parte a biletului plătit, cumpără un bilet cu escală pentru că tariful direct costă prea mult. Pasagerul debarcă la escală, deci nu încheie niciodată întreaga călătorie rezervată. ”Skiplagging” înseamnă de fapt o ”săritură peste escale”.

Trucul prin care cumperi bilete de avion mai ieftine

Spre exemplu, la British Airways un zbor București – New York cu escală în Londra este mai ieftin decât un zbor Londra-New York. Concret, ”skiplagging” înseamnă că iei bilete pentru un zbor din orașul A în orașul B cu escală în C, dar rămâi în C, fără să mai parcurgi și ultimul segment de pe bilet, iar în final te costă mai puțin. Diferențele pot fi de ordinul sutelor de euro pentru un zbor mai lung.

Nimeni nu te poate obliga să mergi până la capătul destinației. La nevoie poți minți că ai ratat ultimul zbor marcat pe bilet.

Cum funcționează săritura peste escale

Pare lipsit de logică faptul ca un bilet pentru două zboruri, pe o distanță mai lungă – de exemplu, București-Londra-New York, să fie mai ieftin decât unul pentru un zbor pe o distanță mai scurtă, să spunem Londra-New York. Totuși, în practică se întâmplă des. Potrivit bbc, este vorba de politicile de prețuri ale liniilor aeriene. Prețurile pentru un segment se ajustează în funcție de cele ale concurenței, și mai puțin în funcție de lungimea zborului.

Companiile aeriene sunt conștiente de faptul că pasagerii fac ”skiplagging”, truc care afectează profiturile lor. Ca urmare, în ultimii 10 ani s-au luat măsuri, mai ales în SUA, întrucât Uniunea Europeană nu deține pârghii legale.

Companiile aeriene încearcă să oprească asaltul de pasageri care obțin tarife mai ieftine prin utilizarea abilă a biletelor. În ciuda faptului că astfel de procese au eșuat în trecut, Lufthansa dă în judecată pentru un prejudiciu mai mare de 2.000 de dolari.

Care sunt riscurile dacă iei bilete de avion prin ”skiplagging”

Totuși, este recomandat să nu folosești prea des această practică, deoarece există câteva riscuri majore.