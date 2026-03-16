Suspectul de uciderea pastorului din Arizona spune că vrea să fie executat pentru ca „toți să poată merge mai departe”

Un bărbat din statul american Arizona, acuzat de uciderea și mutilarea unui pastor în vârstă de 76 de ani, a cerut instanței să îl condamne la pedeapsa capitală, susținând că astfel procesul ar putea fi încheiat mai repede, potrivit Fox News.

Suspectul, care se apără singur în instanță, afirmă că a recunoscut încă de la început fapta și consideră că procedurile judiciare se prelungesc inutil.

Cazul a atras atenția opiniei publice din Statele Unite din cauza modului violent în care a fost comisă crima și a declarațiilor făcute de suspect, care a spus că acțiunea făcea parte dintr-un plan mai amplu ce viza lideri religioși creștini.

Adam Sheafe, în vârstă de 51 de ani, este acuzat că l-a ucis pe pastorul William Schonemann, lider al bisericii New River Bible Chapel, în aprilie 2025. Procurorii susțin că după crimă, suspectul ar fi mutilat trupul victimei.

Potrivit autorităților, pastorul a fost găsit mort în locuința sa, cu brațele întinse pe pat și cu mâinile fixate în perete, într-o poziție care sugera o crucificare.

În timpul unei audieri recente, Sheafe a cerut judecătorului să îi permită să pledeze vinovat pentru ca procesul să se încheie mai rapid. „Din prima zi am spus că eu am făcut asta. Acestea sunt motivele pentru care am făcut-o și nu contest nimic”, a declarat el în instanță.

Acesta a afirmat că procesul durează prea mult și că toți cei implicați ar avea nevoie de încheierea cazului. „Ce se întâmplă cu familiile victimelor? Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu familia mea? Vrem să avem o încheiere ca să putem merge mai departe cu viețile noastre”, a spus suspectul.

Sheafe a susținut că a cooperat cu autoritățile încă din primele momente ale anchetei. El a declarat în instanță că a oferit o mărturisire completă investigatorilor federali.

„Înainte chiar să fiu pus sub acuzare, am oferit o mărturisire completă FBI-ului”, a afirmat acesta, adăugând că a recunoscut fapta și în interviuri acordate mai multor instituții media.

El a argumentat că există circumstanțe agravante clare în dosar, inclusiv vârsta victimei și natura violentă a crimei. „Este un fapt incontestabil că victima, pastorul Bill Schonemann, avea peste 70 de ani. Este un fapt incontestabil că infracțiunea a fost una deosebit de gravă. Am intenționat să fie gravă”, a spus Sheafe.

Suspectul a explicat că tocmai aceste elemente îl determină să ceară o condamnare rapidă. „De aceea spun: de ce trebuie să tot prelungim acest lucru? De ce nu putem merge direct la sentință? Nu contest nimic”, a declarat el.

În declarații anterioare făcute presei, Sheafe a afirmat că uciderea pastorului făcea parte dintr-un plan mai larg, pe care l-a numit „Operation First Commandment”. Potrivit afirmațiilor sale, planul ar fi vizat mai mult de o duzină de lideri creștini din Statele Unite.

El a susținut că anumite biserici îi conduc pe credincioși „pe o cale greșită”. Tatăl suspectului, Chris Sheafe, a declarat pentru presa locală că fiul său devenise foarte interesat de studiul Bibliei.

ARRESTED | A pastor in Arizona was allegedly found dead with his hands pinned to the wall in a style "similar to a crucifixion" as "part of a larger plot" to kill over a dozen religious leaders. https://t.co/omm2MISfTI pic.twitter.com/IoxNSqHRk0 — News 4 San Antonio (@News4SA) March 15, 2026

„Adam a devenit extrem de interesat de Vechiul Testament. L-a citit foarte mult”, a spus acesta. Tatăl a menționat și faptul că fiul său are un tatuaj pe gât cu un cuvânt ebraic care înseamnă „Dumnezeu”.

„Înseamnă Dumnezeu. Înseamnă că el este direct legat de Dumnezeu. Și voia ca oamenii să știe că aceasta este loialitatea lui”, a afirmat Chris Sheafe.

Inițial, Sheafe a încercat să depună o cerere pentru o pledoarie de tip „no contest”, însă biroul procurorului din comitatul Maricopa s-a opus acestei solicitări.

Ulterior, suspectul a anunțat că dorește să pledeze vinovat. Judecătorul a precizat însă că trebuie organizată o audiere suplimentară pentru a se stabili dacă această decizie este luată în mod voluntar.

În prezent, cazul rămâne în faza procedurilor judiciare preliminare, iar instanța urmează să stabilească pașii următori ai procesului.