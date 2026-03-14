Scutaru amenință lumea intrelopă cu dezvăluiri. Se dă de partea Caranilor

Cornel Scutaru, fost dușman al Caranilor, cade la pace cu ei, în timp ce amenință alți intrelopi într-un clip pe tiktok. Acesta din urmă le transmite celor care fac publice stenograme vechi de acum 5 ani că se va răzbuna pe ei.

Cunoscut drept dușman al Caranilor, Costin Cornel Scutaru iese pe rețelele de socializare cu o variantă nouă a acestui conflict. ”Am și eu două vorbe de spus să lămuresc persoanele astea care mă cunosc, legat de două trei conturi din astea care tot plimbă câteva hârtii cu niște stenograme dintre mine și băieții lui Caran.

E vorba despre cearta noastră de acum 4-5 ani de zile. Sunt niște discuții, o tatonare, în care unii ziceau ceva, alții ziceau altceva. Nimic în plus”, a spus interlopul.

Ba mai mult, Scutaru spune că oamenii din spatele conturilor în cauză induc lumea în eroare. ”Dar astea două-trei conturi tot plimbă stenogramele astea ca să inducă lumea în eroare că ar fi vorba despre altceva. Terminați-vă că v-am terorizat pe toți. Față în față nu aveți tupeu niciunul și nu vine nimeni.

Doar prin conturi false și pe telefoane stați, că atâta puteți. Oare lumea nu se uită și nu citește. Păi ce faptă? E vorba despre acum 10 ani și scrie acolo că sunt amărât. Păi sunt amărât nu sunt milionar. Sunt un băiat normal, dar n-am împiedicat pe nimeni niciodată”, a mai explicat acesta.

Ca tacâmul să fie complet, Scutaru a transmis și un mesaj tranșant celor care se bagă în acest scandal. ”Să nu umblu eu la sertarul ăla cu secrete multe”, a spus interlopul. Scandalul ar fi pornit de la zonele de influență ale fraților pe care Scutaru le-ar fi încălcat. Drept urmare acum șase ani se discuta inclusiv despre uciderea acestuia de către clanul mai sus menționat.

