Surprizele începutului de an. Câtă încredere au românii în Călin Georgescu, Donald Trump și Vladimir Putin. Sondaj CIRA, comandat de EVZ.

Surprizele unui început de an. Un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), la comanda EVZ, scoate la iveală percepțiile și preocupările majore ale românilor la început de an 2025. Rezultatele relevă o societate care consideră că România merge într-o direcție greșită, identifică problemele sistemice din diverse sectoare. Starea de tensiune în societate rămâne ridicată.

Sondajul a fost realizat în perioada 18.01 – 22.01.2025, pe 1.000 de respondenți, marja de eroare fiind de +/- 3,2%.

Sănătatea și corupția, principalele probleme ale românilor

La întrebarea „Care este cea mai importantă problemă a României?”, cele mai frecvente răspunsuri au fost: Sănătatea (spitale, dispensare). Aici 20% dintre respondenți consideră domeniul ca fiind prioritar. Problemele legate de spitalele subfinanțate, lipsa personalului medical și infrastructura precară din sistem au atras atenția publicului.

Corupția: 17% dintre români identifică acest fenomen ca o problemă de bază, ce afectează funcționarea întregii societăți, de la educație până la economie. Urmează infrastructura rutieră, unde 14% menționează încă deficiențele majore din acest sector, ce limitează dezvoltarea și conectivitatea regională. Pe următoarele poziții se află clasa politică (12%) și locurile de muncă și investițiile (10%).

Perspectiva dominantă este cea legată de situația economică, amenințarea unei crize fiind resimțită de toți românii.

Cât de mulțumiți sunt românii

La această întrebare, 23 % sunt profund nemulțumiți. Un pluton masiv, de 41% spune că sunt „nici mulțumiți, nici nemulțumiți”, iar 23% sunt complet sau destul de nemulțumiți. Ceea ce înseamnă că gradul de nemulțumire este ridicat. Doar 35% sunt mulțumiți, dintre care doar 4% se declară „foarte mulțumiți”.

Această nemulțumire generalizată reflectă problemele din economie, societate și sistemul public, care are impact major asupra calității vieții la nivel individual.

Una dintre cele mai relevante întrebări din sondaj este legată de percepția asupra direcției în care se îndreaptă țara. Aici vedem apoape același număr de oameni, 71 la sută, care consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

71% consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 23% sunt de părere că direcția este una bună. Acest pesimism reflectă o lipsă de încredere în leadership-ul politic actual și un sentiment de stagnare sau regres.

Liderii internaționali: percepții în jurul unor figuri controversate

Sondajul a inclus și întrebări despre împrestarea și nivelul de încredere în trei lideri internaționali importanți: Donald Trump, Viktor Orban și Vladimir Putin.

Dintre aceștia Donald Trump beneficiază de cel mai ridicat nivel de încredere, cu 42% dintre respondenți având o opinie favorabilă despre el, doar 52% declară contrariul. Viktor Orban, premierul Ungariei, este considerat de 30% drept un lider demn de încredere, în timp ce 67% au o părere negativă.

Vladimir Putin are cel mai scăzut nivel de încredere: doar 23% dintre respondenți întrezăresc o speranță în liderul rus, în contrast cu 75% care nu o fac.

Evaluarea liderilor și personalităților locale

La nivel național, niciun politician sau personalitate nu are încrederea majorității românilor. Iată următoarele date relevante.

Călin Georgescu conduce topul cu 44% încrederii, dar totodată are un nivel de neîncredere ridicat, de 52%. Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, este apreciat de 36% dintre respondenți. În imediata sa apropiere se află Crin Antonescu, candidatul desemnat la președinția României, cu 33 %. George Simion a obținut un procent similare (33%). Plutonul imediat următor este format din Victor Ponta (30 %) și Elena Lasconi (29 %).

La polul opus, personalități precum Diana Șoșoacă (26%) și Dan Puric (25%) se confruntă cu un nivel crescut de neîncredere (peste 70 %, respectiv 66%).

Evaluarea liderilor politici a fost făcută printr-o selecție a celor care au anunțat că intenționează să candicdeze la alegerile prezidențiale din mai. Selecția aparține EVZ.

Cum arată situația

Sondajul din ianuarie 2025 aduce în prim-plan o societate românească profund nemulțumită de clasa politică, de condițiile de trai și de funcționarea instituțiilor. O neîncredere profundă în tot ceea ce înseamnă Stat. Cu toate acestea, prioritizarea sănătății și combaterea corupției ar putea fi punctele de plecare pentru redobândirea încrederii cetățenilor în viitorul țării.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă (18 ani și peste) la nivelul României. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%. Perioada de culegere a datelor: 18.01 – 22.01.2025. Volumul eșantionului: 1.000 de respondenți.