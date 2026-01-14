Surpriză pentru fanii serialului fenomen „Squid Game”. Hwang Dong-hyuk va lansat un nou proiect pe Netflix

Hwang Dong-hyuk, creatorul fenomenului global „Squid Game”, își pregătește primul proiect după încheierea seriei de succes. Platforma de streaming Netflix a anunțat că producția noii serii originale sud-coreene „The Dealer” este în desfășurare.

Proiectul, produs de Hwang, îi reunește în distribuție pe Jung So-min, Ryoo Seung-bum și Lee Soo-hyuk. Seria, descrisă ca o dramă de crimă și cazinou cu miză mare, marchează debutul în televiziune al regizorului de imagine premiat Choi Young-hwan, cunoscut pentru filme sud-coreene precum Smugglers, Veteran, Tazza: The High Rollers și The Thieves.

Povestea urmărește viața lui Geonhwa, dealer de cazinou, al cărei plan de nuntă este dat peste cap atunci când este prinsă într-o escrocherie imobiliară. Forțată să revină în lumea jocurilor de noroc ilegale pe care o părăsise, Geonhwa își folosește abilitățile supranaturale reprimate pentru a câștiga un avantaj la mese și a-și recâștiga controlul asupra viitorului.

Jung So-min, cunoscută din seriale precum „Love Reset” și „Alchemy of Souls”, joacă rolul lui Geonhwa, o femeie cu abilități neobișnuite pe care le-a ascuns pentru a-și controla destinul în jocuri.

Ryoo Seung-bum, cunoscut din filme precum „Tazza: One Eyed Jack”, îl interpretează pe Hwang Chisu, un jucător prins în schemele riscante orchestrate de Geonhwa. Lee Soo-hyuk, văzut în „S Line” și „The Player 2: Master of Swindlers”, joacă rolul lui Jo Jun, un participant imprevizibil în lumea cazinourilor. Ryu Kyung-soo, cunoscut din „The Bequeathed”, îl interpretează pe Choi Wooseung, logodnicul lui Geonhwa, care ascunde sub aparența calmă un instinct de detectiv.

„Squid Game”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, este perceput de critici ca fiind o oglindă a societății moderne, care vorbește despre inegalitate, lupta pentru supraviețuire și efectele unui sistem ultracapitalist. Serialul a generat în jur de 900 de milioane de euro și a devenit un fenomen global, inspirat parțial din experiențele personale ale creatorului său, Hwang Dong-hyuk. În România, „Squid Game” a apropiat publicul de cultura coreeană.