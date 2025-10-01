Surpriză după alegeri. Doi deputați aleși pe lista PAS vor activa ca independenți

Republica Moldova. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în noul Parlament ar putea număra 53 de deputați, deși formațiunea a obținut 55 de mandate în urma scrutinului din 28 septembrie. Doi candidați de pe lista PAS, Dinu Plîngău și Stela Macari, au anunțat că vor activa în calitate de deputați neafiliați, dar își vor păstra angajamentul pentru o guvernare proeuropeană și transparentă.

Într-o postare pe Facebook, Dinu Plîngău a explicat că decizia de a nu intra în fracțiunea PAS se bazează pe faptul că nici el, nici colega sa nu sunt membri ai formațiunii, ci au candidat pe listă pentru a consolida votul proeuropean.

„Am muncit în această campanie alături de colegii din PAS și am fost corecți unii cu alții și așa va fi și mai departe. Atât eu, cât și doamna Macari nu facem parte din PAS. Am avut o responsabilitate civică să acționăm așa cum am acționat și acum avem și o datorie ca să reprezentăm în Parlament vocile celor tăcuți”, a precizat Plîngău.

Acesta a adăugat că cele două mandate vor contribui la consolidarea stabilității politice.

„Aceste două voturi vor asigura stabilitatea politică și vom munci mult ca Moldova să nu mai revină la discuții despre cumpărare de voturi sau de deputați. Vom munci alături de colegii din PAS pentru învestirea noului Guvern și pentru o guvernare mai transparentă și mai rezilientă”, a mai menționat Pîngău.

Reprezentanții PAS au confirmat că această situație era cunoscută dinainte și nu afectează majoritatea în Parlament.

„Ei nici nu trebuiau să facă parte din fracțiune. Ei sunt pe listă, dar au anunțat din start că vor merge separat după alegeri. Important este că sunt 55 de deputați care sunt proeuropeni. Important a fost să se unească forțele de dreapta și să ofere o șansă de a exista o majoritate proeuropeană și ea este. Asta contează cel mai mult”, a declarat deputatul PAS, Lilian Carp, pentru presă.

Amintim că, în iulie 2025, Platforma Demnitate și Adevăr a decis să sprijine Partidul Acțiune și Solidaritate, iar doi dintre membrii săi – Dinu Plîngău (nr. 42 pe listă) și Stela Macari (nr. 47) – au fost incluși pe lista electorală a PAS.

Republica Moldova și-a ales noul Parlament pe 28 septembrie. Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat peste 50% din sufragii, ceea ce i-a adus 55 de mandate din totalul de 101. Odată cu decizia celor doi deputați de a activa ca neafiliați, fracțiunea PAS va avea 53 de membri, dar majoritatea proeuropeană este în continuare garantată.