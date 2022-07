Suporterii români, nemulțumiți de amicalul dintre Ungaria și Ținutul Secuiesc. Meciul e considerat un atac direct la securitatea țării

După ce a fost modernizat, stadionul din Miercurea Ciuc ar urma să fie reinaugurat mâine. Sărbătorirea evenimentului ar urma să se facă prin desfăşurarea începând cu ora 18.00 a unui amical între naţionala U18 a Ungariei şi reprezentativa „similară” a Ţinutului Secuiesc.

Gazdele şi-au exprimat iniţial intenţia ca meciul inaugural să aibă loc între naţionalele U18 ale României şi Ungrariei, dar cum Federaţia Română de Fotbal a refuzat invitaţia, motivând că în această perioadă calendarul naţionalei U18 a României e încărcat deja cu alte acţiuni, locul „tricolorilor” a fost luat de o selecţionată a Ţinutului Secuiesc.

Zoltan Szondy, preşedintele celor de la Csikszereda, a explicat această situaţie și a declarat că dacă „Nu s-a putut cu România, am apelat la Ţinutul Secuiesc”.

„Dacă ar veni România în ultimul moment, eu aş schimba şi am juca cu România, dar e greu de crezut. Pe altcineva nu am vrut să chemăm. Mi s-ar fi părut caraghios ca eu să inaugurez baza cu un amical Ungaria – Serbia, de exemplu. Aşa că am avut aceste două opţiuni. Am dorit cu România, nu s-a putut, şi atunci am ales această variantă B”, a mai adăugat acesta.

Selecţionată ad-hoc a Ţinutului Secuiesc ar urma să fie alcătuită din jucători de la Sepsi şi la Târgu Mureş.

Scrisoare deschisă a suporterilor români

Iniţiativa nu a fost deloc bine-primită de membrii galeriilor echipelor româneşti, astfel că peluzele din România s-au unit şi au publicat o scrisoare deschisă pe paginile reţelelor de socializare în care făceau apel la organizatorii evenimentuui „să găsească un oponent real pentru a disputa partida de mâine”.

„În caz contrar, facem apel către Federaţia Română de Fotbal şi Guvernul României să nu permită disputarea acestui meci, fiind un atac direct la securitatea ţării noastre”, au precizat suporterii.

Ei au mai adăugat că dacă nu se ia o măsură, ei vor avea grijă ca partidele care se vor disputa cu echipele separatiste maghiare să se desfăşoare în „cele mai plăcute” condiţii pentru dânşii.

„Dacă aşa zisele puteri ale statului nu vor fi capabile să oprească acest pericol vom prelua noi cârma şi ne vom apăra ţara cu toate forţele posibile. Ştim, aveţi nevoie de cele câteva procente de la partidul separatist, dar ar fi cazul să demonstraţi pentru cine luptaţi cu adevărat. Doar România!”, s-a mai arătat în scrisoare deschisă a suporterilor.