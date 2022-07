Scandal în baschetul românesc. Un selecționer, acuzat că s-a răzbunat pe un junior, după un conflict de pomină

Nu este o întâmplare că România a regresat la toate sporturile de echipe, indiferent că este vorba despre gimnastică, fotbal sau handbal. Nici baschetul nu face excepție, chiar dacă țara noastră nu a fost o forță la nivel continental.

Probleme există și în acest sport și nu diferă de cele întâlnite în fenomenul general. Evz.ro vă prezintă un caz petrecut la un meci disputat între Dinamo și CSS Târgoviște, la nivel de juniori. Mai exact, echipele de juniori ale celor două cluburi.

Un meci de baschet, de juniori, s-a sfârșit cu un mare scandal

O fază banală a încins spiritele atât de mult încât s-a lăsat cu înjurături, contact fizic și amenințări. Ba mai mult, unul dintre jucătorii implicați a avut de suferit pe termen lung, fiindcă a fost sărit din schemă la lotul național.

Partida era spre final, iar Dinamo conducea cu 1 punct. Alex Luca (17 ani), jucătorul echipei din Ștefan cel Mare, a încercat să repună o minge, dar a fost împiedicat de un adversar, Sebastian Tănase. El i-a cerut oponentului să ia distanța regulamentară. Arbitrul s-a implicat și a solicitat același lucru. Baschetbalistul din Târgoviște nu s-a conformat și l-a înjurat pe „central”.

Arbitrul a decis să dea o liberă și posesia mingii pentru Dinamo. Antrenorul dâmbovițenilor, Cătălin Tănase, care este tatăl sportivului de la care a pornit conflictul, a intervenit și a amenințat că oprește meciul. Omologul său dinamovist i-a transmis lui Alex Luca să-i explice lui Tănase senior că arbitrul a avut o bază reală pentru a dicta sancțiunea.

Alex Luca, dat afară de la lotul național

Prezentă la acea partidă, Mihaela Luca, mama baschetbalistului Alex Luca, povestește cum a decurs haosul.

„Antrenorul de la Dinamo l-a trimis pe Alex să-i confirme antrenorului de la Târgoviște că băiatul lui a înjurat și că decizia arbitrului a fost corectă.

Antrenorul lor l-a împins pe Alex, antrenorul nostru s-a enervat, pentru că nu avea dreptul să pună mâna pe copil. De aici s-a creat un tam-tam foarte mare”, ne-a spus Mihaela Luca.

Marea problemă a apărut după acel joc. Atunci când baschetbalistul de la Dinamo a fost chemat la lotul național Under 18, acolo unde selecționer este chiar Cătălin Tănase. Sportivului i s-a comunicat că nu va fi reținut la acțiunile naționalei. Iar mama jucătorului crede că este vorba despre o răzbunare.

„I s-a făcut referat lui Cătălin Tănase… Fiul meu a fost chemat la lot, ulterior a fost dat afară, iar eu consider că decizia a fost nedreaptă. Iar la mijloc este această situație, acest conflict pe care l-au avut atunci.

Alex nu a jucat nici măcar în amicale, ca să demonstreze că are valoare. Fapt ce a fost certificat la turneele finale la care a evoluat. Pentru că acolo există statistică. Datele tehnice nu mint. Așa că nu putem vorbi despre ineficiență, așa cum i-a comunicat antrenorul atunci când și-a luat la revedere atunci când i-a zis că dacă se duce acasă, nu moare de foame”, spune Mihaela Luca.

Fiul ei a fost cel mai bun marcator in ambele finale ale campionatul național. Campion U18 ,U19, 3x3indoor U18, Best Five U18 MVP EYBL Levice Slovenia.

Explicația uluitoare dată de selecționer

Ea acuză și explicația incredibilă pe care a primit-o fiul ei, din partea selecționerului. „O gafă mare a făcut atunci când i-a spus lui Alex că face parte dintr-o familie bună și nu mănâncă din baschet. Una peste alta, talentul și munca pe care a depus-o, nu au nicio legătură cu familia lui. Dacă a ajuns unde a ajuns, a făcut-o prin muncă.

El își dorește să facă baschet, să meargă pe drumul lui, că familia nu o să fie veșnică, să-i dea tot timpul bani”.

Mai mult, locul lui Alex Luca a fost luat chiar de fiul selecționerului, Sebastian Tănase. „A rămas la lot Tănase jr, care joacă pe poziția 2-3 cum joacă și Alex. El mi-a spus asta atunci când l-am întrebat cine joacă pe poziția lui, a conchis Mihaela Luca.

Antrenorului Cătălin Tănase i s-a făcut referat după jocul cu Dinamo, dar verdictul a rămas în aer, pentru că oficialii federației nu au anunțat vreun rezultat. Altfel, la acțiunea lotului național, selecționerul a ajuns cu 7 zile mai târziu, pentru că se afla în concediu. Iar în acea perioadă, locul său a fost ținut de un alt antrenor.