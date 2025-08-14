Social Supermașini, paradă în vestul țării, la GOAT Rally. Un Porsche ca în filme, de jumătate de milion de euro







Adrenalina, eleganța și designul de excepție, modele legendare la GOAT Rally. Aseară, peste 2000 de orădeni s-au adunat în Cetate pentru a vedea bijuteriile pe patru roți expuse. Greatest of All Time, "cel mai bun din toate timpurile", reuneşte 27 de supermaşini, cu peste 500 de cai putere fiecare, de peste 10 milioane de euro.

Evenimentul a început la Sibiu, a continuat la Cluj, Oradea fiind al treilea oraș pe harta evenimentului cu tema "Romania to Czech Republic". De la Oradea, mașinile ajung azi la Timișoara. Înainte de a trece graniţa spre Bratislava şi Brno, unde se va încheia turul.

Proprietari de supercaruri exotice, colecţionari, influenceri şi pasionaţi auto, s-au reunit și în acest an pentru a combina condusul sportiv cu experienţe turistice şi evenimente sociale.27 de supermaşini care valorează peste 10 milioane de euro au fost etalate privitorilor. "Pentru prima dată în România este aici cu un Lamborghini Huracan incredibil Widebody de 1700 CP. Gata să facă un spectacol grozav . Este vorba de o versiune modificată care adaugă modelului două turbocompresoare. Tot în premieră e Lamborghini Huracán Performante, în negru elegant. Un amestec izbitor de eleganță și adrenalină, făcându-și intrarea exact la timp pentru miting", au anunțat organizatorii.

La GOAT Rally sunt prezentate mașini ale căror preţuri pleacă de la 300.000 de euro. Unele au fost modificate de proprietari şi sunt şi mai scumpe după ce au primit îmbunătățiri.

Cea mai scumpă şi nouă maşină din caravană a fost un Porsche 911 GT3 RS. E descrisî ca o bestie verde-broască cu aspect nevinovat. Dar care poate atinge 300 km/h şi are nevoie de doar 3,2 secunde pentru a ajunge la 100 km/h.Maşina este ediţie limitată. A costat o jumătate de milion de euro. Proprietarul, un austriac. A adus-o la GOAT Rally direct din fabrică. Un astfel de model ilustra luxul și adrenalina în filmul "Fast Five", din 2011.