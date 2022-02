Răsturnare de situație în România! Anunțul anului de la BNR. Isărescu a spus-o clar

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) a făcut predicții despre economia României, despre care a afirmat că va avea o creștere importantă după pandemia de coronavirus. Va crește cu 4,5% în fiecare an, dar va avea și unele vulnerabilități, a precizat oficialul de la BNR.

Previziunile făcute de Mugur Isărescu pentru economia țării noastre

Într-o prezentare făcută la o întâlnire cu ambasadoarea Franţei la Bucureşti şi reprezentanţi ai Mouvement des Entreprises de France International Isărescu a spus că prognozele indică o creştere economică de 4,5% pe an, în următorii doi ani, dar România are în continuare câteva vulnerabilităţi legate de creşterea inflaţiei din cauza crizei din energie, creşterea deficitului de cont curent, deficitul fiscal mare care trebuie rapid corectat şi creşterea datoriei publice chiar dacă este sub 40% din PIB, conform ZF.

România deține suficiente rezerve valutare, care i-ar permite să amortizeze unele posibile șocuri externe. Băncile au avut în 2021 al şaptelea an consecutiv pe profit cu un ROE de peste 13% în primele 11 luni din 2021, când profitul net a ajuns la 7,5 miliarde de lei.

Pe de altă parte, încrederea în economia României a scăzut uşor în luna ianuarie, conform indicatorilor de încredere (ESI) calculaţi de Comisia Europeană. Sentimentul mai negativ din ianuarie în rândul managerilor de afaceri vine după ce în decembrie a fost consemnată prima creştere lunară a încrederii (ESI) după patru luni consecutive de deteriorare.

Sunt probleme în privința climatului de afaceri din România

Climatul de afaceri din ţara noastră s-a deteriorat cu un ritm lunar al ESI pentru luna ianuarie de 1,3 puncte, pe fondul scăderii încrederii în sectorul industrial şi cel de construcţii. În decembrie ESI a crescut cu 2,8 puncte.

Indicatorul de încredere calculat de Comisia Europeană pentru economia țării noastre a atins astfel un nivel de 101,2 puncte în ianuarie, în scădere de la 102,5 puncte în decembrie. În noiembrie ESI scăzuse în ritm lunar cu 0,3 puncte la 99,5 puncte. Valoarea din octombrie şi noiembrie a ESI a fost sub media pe termen lung de 100 de puncte, cu menţiunea că ESI s-a aflat în noiembrie la cel mai scăzut nivel din martie 2021.