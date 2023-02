Sunt disponibile 100 de locuri de muncă pe un vas de croazieră. Salarii de până la 3.000 de euro pentru doritori

A&C Global Jobs, agenție de plasare a forței de muncă, caută 100 de români care sunt dispuși să muncească pe un vas de croazieră. Reprezentații agenției au transmis că persoanele interesate trebuie să cunoască limba engleză cel puțin la nivel conversațional pentru a putea ocupa unul din cele 100 de locuri de muncă disponibile. Aceasta este singura condiție pe care recrutorii au impus-o, iar salariile începă de la 1.400 de euro și ajung chiar până la 3.000 de euro.

Salariile nete care sunt acordate pentru posturile disponibile pe nave de croazieră fluviale în Uniunea Europeană încep de la 1.400 de euro pentru spălătorii de vase și ajutorul bucătar. Cheful de Partie primește cu 300 de euro mai mult. În ceea ce îi privește pe brutari, ei au un venit net lunar de 1.800 de euro. Ospătarii, cameristele, Sous Chef și patiserul șef câștigă 1.900 de euro. Cel mai mare salariu este primit de bucătarul șef. Este vorba de un venit lunar de 3.000 de euro.

Care sunt condițiile pe care le primesc angajații pe vasul de croazieră

A&C Global Jobs a mai adăugat că sunt oferite contracte sezoniere. Navele de croazieră vor începe să navigheze în lunile martie, aprilie și mai. Sezonul se va încheia în octombrie, noiembrie sau decembrie. Câteva curse se vor întoarce abia la începutul lunii ianuarie. „Durata exactă a contractului depinde de nava căreia veți fi repartizat. Exista posibilitatea de a lucra atât pe întreaga perioadă a anului, cât şi sezonier”, se mai precizează în anunțul de angajare.

Agenția de plasare a forței de muncă a mai adăugat că angajații vor fi cazați în cabine de două persoane unde vor fi două paturi supraetajate și o bate privată. Firma de recrutare a subliniat că toți candidații selectați pentru posturile vacante vor primi și mese gratuite în fiecare zi, potrivit Economica.net.

Adrian Zamfir este unul dintre românii care s-a bucurat din plin de munca pe vapor. El a mărturisit că i-a fost destul de greu să facă acest pas, dar și-a dat seama că a avut mai mult de câștigat în urma alegerii sale. El și-a cunoscut soția în timp ce lucra pe un. „Am fost sceptic la părăsirea funcției pe care o aveam în România, dar am acceptat provocarea. Am muncit, iar treptat am fost promovat de la statutul de ospătar, la cel de șef de sală, iar mai apoi la șef de restaurant”.