Liste de așteptare pentru sucul de roşii de la Buzău. Senzația toamnei

Liste de așteptare pentru sucul de roşii de la Buzău. La Stațiunea de Cercetare din Buzău, sute de rezidenți locali au luat cu asalt standul pentru a achiziționa suc de roșii deja pregătit. Încă de la primele ore ale dimineții, gospodinele s-au aliniat la coadă pentru a beneficia de această ofertă.

Prețul pentru un litru de suc este de doar patru lei, ceea ce i-a îndemnat și mai mult pe oameni să cumpere.

La Stațiunea de Cercetare din Buzău, agitația este constantă în fiecare dimineață.

Atât calitatea remarcabilă a gustului, cât și prețul atrăgător al acestui produs îi conving pe cei care l-au gustat măcar o dată să revină și să-l cumpere în fiecare an.

Până în prezent, peste 400 de clienți s-au înscris pe liste de așteptare pentru sucul de roșii. Unii dintre aceștia și-au plasat comenzile chiar înainte ca roșiile să fie complet coapte.

Conducerea instituției de cercetare menționează că au primit cereri chiar și din județele vecine, cum ar fi Brăila și Prahova. Cu toate acestea, în acest an, cercetătorii anticipează că vor avea disponibile cantități mai reduse de suc de roșii. Asta pentru că seceta a afectat negativ producția de roșii.

„Anul acesta estimăm circa 50.000 de litri de suc de roșii, anul trecut am avut 70.000 de litri. Am început deja să producem suc de roșii, iar primele comenzi le-am onorat. Am vândut circa 9000 de litri de suc de roșii”, a spus Vlad Constantin, director Stațiunea de Cercetare Buzău.

„La Brașov am livrat doar la un transport 200 de litri. Avem clienți și din Prahova, Galați, Călărași. Nici nu se vine să credem de unde vin”, completat el.