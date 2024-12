Monden Monica Bîrlădeanu a învățat din greșeli. Ce a pățit când era tânără







Monica Bîrlădeanu, soția lui Valeriu Gheorghiță, a împlinit 46 de ani pe 12 decembrie și a transmis un mesaj emoționant. După ce și-a sărbătorit ziua de naștere, actrița a spus că totul are sens în viață, inclusiv greșelile,asteptarea și drumurile departe de casă.

Monica Bîrlădeanu, despre greșelile pe care le-a făcut

„Astăzi, de ziua mea, am tot avut acest gănd recurent: Dacă aș vorbi cu versiunea mea de la 20 de ani cred că i-aș spune cu toată convingerea de care sunt capabilă, să aibă încredere totală în drumul din fața ei, că totul are un sens: și greșelile, și asteptarea, și drumurile departe de casă. TOT!”, a spus ea.

Actrița a spus că, pe moment, toate greșelile se vor simți ca rătăciri, eșecuri, perioade deșertice, dar că acestea sunt lecții de care ai nevoie ca să faci pași în direcția bună. Soția lui Valeriu Gheorghiță le-a mulțumit tuturor celor care i-au urat „La mulți ani!”.

Nu i-a fost mereu ușor

„Pe moment se vor simți toate ca rătăciri, eșecuri, perioade deșertice… dar ele nu sunt decât evitări ale unor greșeli muuult mai nefericite, lecții de care ai nevoie ca să faci pași în direcția bună sau perioade pur și simplu de „antrenament” pentru situații în care chiar vei avea nevoie. Atât. Asta e esența.

Vă mulțumesc tuturor celor care cu inima bună și generoasă mi-ați scris azi, mi-ați urat sau mi-ați cântat „la mulți ani”. Am primit cu tot sufletul gândurile voastre! Love”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

Monica Bîrlădeanu e gata de Crăciun

Actrița și-a decorat casa în spiritul sărbătorilor de iarnă înainte de ziua ei. Monica a ales decorațiuni aurii pentru brad, dar și pentru mobilierul din living. Aceasta a spus că este primul an în care nu cumpără brad natural.

„Înainte de toate: acesta e primul an cand nu iau un brad natural și asta din doua motive: nu mai vreau să contribui la taierea braduților din paduri și e si greu să gasești un brad natural suficient de bogat și înalt cum ne-ar fi trebuit nouă.Pentru că am lucrat atât de bine cu Ioana și Vic la nunta noastră, i-am invitat să facem impreună brăduțul anul acesta. Ioana a venit cu niște idei absolut minunate și a mers pe unul din trendurile mari de anul acesta: fundițe cu panglici lungi. Câteva cadouri de Crăciun deja pregătite… Jo Malone, că mergi la sigur:))

Aranjamentul de pe comodă e cadou de la Roxana, wedding planner-ul nostru, desigur handmade chiar de ea ( că și Rox e un super talent).Et voila! Voi pe ce culori ati mers anul acesta?”, spune Monica Bîrlădeanu.