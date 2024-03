Actualitate Un bărbat din Suceava, scandal cu toporul pentru că nu avea internet







Un bărbat din Suceava s-a enervat că nu îi mergea Internetul, a ieșit cu toporul pe casa scării și a tăiat toate cablurile. Acesta și-a amenințat vecinii care au încercat să-l oprească.

Un bărbat din Suceava s-a enervat că nu îi mergea Internetul, a ieșit cu toporul pe casa scării și a tăiat toate cablurile. În momentul în care vecinii au încercat să-l oprească, acesta a devenit agresiv și a trecut la amenințări.

Bărbatul din Suceava a fost internat la Psihiatrie

Vecinii au sunat la 112, dar bărbatul nu s-a calmat. Când i-a văzut pe mascați, individul s-a baricadat în holul blocului, apoi a fugit în casă. În cele din urmă, forţele de ordine au reuşit să-l imobilizeze după ce au pătruns cu forța în apartamentul acestuia.

Bărbatul a fost internat la un spital de Psihiatrie, iar oamenii legii au dechis un dosar penal, potrivit Observator.

Scandal într-un bloc din Timișoara

Un alt scandal a avut loc într-un bloc din Timișoara. Un tânăr băut, care şi-a aminitit de un conflict mai vechi pe care îl avea cu administratorul blocului, a aruncat cu o centrală de apartament peste mașina acestuia, pentru a se răzbuna.

Vecinii spun că tânărul a fost într-o petrecere continuă întreaga zi. Seara, aflat sub influenţa alcoolului, a devenit agresiv și s-a gândit să se răzbune pe administrator. „Am primit un telefon de la un vecin că vecinul meu a aruncat o centrală pe capota mașinii. Am coborât jos. La vederea mea, când m-a văzut jos, a început să devină recalcitrant. Am încercat să-l calmez, să-l liniștesc, nimic altceva, să am vreo agresiune sau vreo vorbă la adresa lui”, a spus adminitratorul.

Polițiștii l-au încătușat cu greu

Polițiștii au reuşit cu greu să îl încătuşeze. Tânărul nu s-a calmat nici după ce a fost urcat în autospecială. El s-ar fi lovit la cap intenționat pentru a ajunge la spital.

„Bărbatul de 38 de ani a fost încătușat, iar în momentul în care a fost urcat în autospecială pentru a fi condus la sediul poliției, s-ar fi lovit intenționat cu capul de sistemele din interiorul acesteia, provocându-și răni.

La fața locului a fost solicitată o ambulanță, care a transportat bărbatul la spital”, a precizat Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPj Timiș.