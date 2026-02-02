Sub presiunea comunității internaționale, un iranian reținut în proteste a fost salvat de la moarte

Un bărbat iranian în vârstă de 26 de ani, reținut în contextul protestelor antiguvernamentale care au avut loc recent în Iran și despre care s-a relatat că ar fi fost condamnat la moarte, a fost eliberat pe cauțiune, potrivit informațiilor furnizate de o organizație pentru drepturile omului și confirmate de presa de stat iraniană, potrivit CNN.

Cazul său a atras atenția comunității internaționale în ultimele săptămâni, pe fondul temerilor legate de posibile execuții ale protestatarilor.

Erfan Soltani a fost arestat la data de 10 ianuarie, la domiciliul său din Fardis, un oraș situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Teheran. Reținerea a avut loc în contextul unor proteste ample care au cuprins Iranul și care au fost urmate de o intervenție dură a forțelor de securitate.

Potrivit postului public de televiziune IRIB, Soltani a fost acuzat de „adunare și conspirație împotriva securității interne a țării”, precum și de „activități de propagandă” împotriva regimului.

După arestare, oficiali ai Departamentului de Stat al SUA și o rudă a lui Soltani au declarat că autoritățile iraniene ar fi intenționat să îl execute. Sistemul judiciar iranian a respins însă aceste informații, catalogându-le drept „știri fabricate”, conform relatărilor IRIB.

Ulterior, familia lui Erfan Soltani a afirmat că o eventuală execuție a fost amânată. În acest context, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a primit asigurări „din surse de încredere” că nu există planuri de execuții în Iran, pe fondul îngrijorărilor legate de soarta lui Soltani.

Trump a avertizat anterior autoritățile iraniene să nu recurgă la executarea protestatarilor, afirmând că Statele Unite ar urma să „ia măsuri ferme” în cazul unor astfel de acțiuni.

Sâmbătă, Erfan Soltani a fost eliberat pe cauțiune, potrivit organizației Hengaw, cu sediul în Norvegia, care monitorizează situația drepturilor omului în Iran.

Informația a fost confirmată și de Press TV, un post de televiziune iranian finanțat de stat, într-o postare publicată pe canalul său de Telegram.

Cazul lui Soltani devenise unul dintre cele mai cunoscute la nivel internațional în timpul protestelor de amploare care au avut loc în Iran luna trecută. În această perioadă, autoritățile iraniene au impus, de asemenea, o întrerupere extinsă a accesului la internet la nivel național.

La 19 ianuarie, CNN relata că Erfan Soltani se afla într-o stare fizică bună și reușise să se întâlnească cu familia sa, conform informațiilor furnizate de Hengaw și de o rudă a acestuia.

O membră a familiei, identificată drept Somayeh, a declarat într-un interviu acordat CNN că Soltani este „un tânăr incredibil de bun și cu o inimă caldă” și că „a luptat mereu pentru libertatea Iranului”.

Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), o organizație cu sediul în Statele Unite, peste 6.400 de protestatari ar fi fost uciși și peste 1.000 arestați de la începutul protestelor.

Organizația a mai precizat că alte 11.280 de decese sunt în curs de verificare. CNN a subliniat că nu poate verifica independent aceste cifre.

În ciuda restricțiilor privind accesul la internet, martori, activiști pentru drepturile omului și cadre medicale au relatat pentru CNN despre folosirea pe scară largă a violenței de către forțele de securitate împotriva manifestanților.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut că mii de persoane au murit în timpul a peste două săptămâni de tulburări, însă a atribuit o parte dintre decese implicării Statelor Unite, afirmând că Donald Trump ar fi „încurajat deschis” protestele, promițând sprijin militar.

Iranul se numără printre statele cu cele mai ridicate rate de execuții la nivel mondial și a recurs anterior la condamnări la moarte ale protestatarilor în perioade de tulburări sociale de amploare.