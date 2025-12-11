SUA și Japonia, zboruri demonstrative în Marea Japoniei, ca răspuns la provocările chineze

În contextul exercițiilor militare recente desfășurate de China și Rusia în apropierea Japoniei și Coreei de Sud, Statele Unite și Japonia au realizat miercuri un zbor comun al bombardierelor nucleare americane și avioanelor de luptă japoneze deasupra Mării Japoniei, a anunțat guvernul de la Tokyo.

Potrivit Ministerului Apărării japonez, „Japonia și SUA și-au reafirmat hotărârea fermă de a preveni orice încercare unilaterală de a modifica statu quo-ul prin forță și au confirmat starea de pregătire a Forțelor de Autoapărare (SDF) și a forțelor americane.”

Zborul a implicat două bombardiere strategice americane B-52, escortate de trei avioane stealth japoneze F-35 și trei avioane de superioritate aeriană F-15.

Conform autorităților japoneze, acesta a fost „prima dată când SUA și-au afirmat prezența militară după ce China a început exercițiile militare în regiune săptămâna trecută.”

Exercițiul american-japonez survine după un zbor comun al bombardierelor strategice chineze și rusești în Marea Chinei de Est și în vestul Pacificului, desfășurat marți, precum și după manevrele carrier-ului chinez care au determinat autoritățile japoneze să trimită avioane de interceptare, pe care Tokyo a precizat că au fost vizate de fascicule radar.

Incidentul a fost criticat de Washington, care a declarat că situația „nu este favorabilă păcii și stabilității regionale” și a reafirmat că alianța sa cu Japonia rămâne „neclintită”.

China a respins acuzațiile japoneze, afirmând că zborul avioanelor japoneze în apropierea portavionului chinez a pus în pericol operațiunile sale aeriene de sudul Japoniei.

US nuclear-capable bombers flew over the Sea of Japan alongside Japanese fighter jets in a show of force following recent Chinese and Russian military drills in the region. pic.twitter.com/L4adOMxqIy — 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) December 11, 2025

În același timp, armata sud-coreeană a declarat că și-a trimis avioanele de luptă pentru a intercepta aeronavele chineze și ruse care au intrat în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) a Coreei de Sud, „o zonă care se extinde dincolo de spațiul aerian și este utilizată pentru avertizare timpurie.”

Tensiunile din regiune au crescut după ce premierul japonez, Sanae Takaichi, a generat un conflict cu Beijingul luna trecută prin comentariile sale referitoare la modul în care Tokyo ar putea reacționa la un atac ipotetic al Chinei asupra Taiwanului.

China revendică Taiwanul, care este guvernat democratic, și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei, situată la puțin peste 100 km de teritoriul japonez și înconjurată de rute maritime vitale pentru Tokyo.

Atât Japonia, cât și Coreea de Sud găzduiesc forțe americane, Japonia fiind sediul celei mai mari concentrații de forțe militare americane din străinătate, inclusiv un grup de atac al portavionului și o forță expediționară a Marinei SUA.