SUA cer cetățenilor să părăsească Orientul Mijlociu de urgență

Statele Unite au emis un apel către cetățenii lor din Orientul Mijlociu, cerându-le să părăsească imediat regiunea folosind zboruri comerciale, din cauza riscurilor tot mai mari generate de conflictul cu Iranul. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat adjunct pentru afaceri consulare, Mora Namdar, pe X.

Avertizarea include 14 țări, printre care Egipt, Arabia Saudită, Irak și Siria. Anterior, Departamentul de Stat recomandase deja personalului neesențial al ambasadelor și familiilor acestora să se retragă, în special din statele din Golf, vizate de atacuri iraniene ca represalii pentru operațiuni americane și israeliene. În multe dintre aceste țări se află baze militare americane, ceea ce a sporit nivelul de alertă.

Situația din transportul aerian s-a deteriorat rapid. Conform datelor furnizorului Cirium, peste 1.500 de zboruri care aveau ca destinație orașe din Orientul Mijlociu au fost anulate luni, după ce aproximativ 2.000 de curse fuseseră suspendate duminică.

În acest context, Riadul a devenit principalul punct de evacuare pentru persoane cu resurse financiare mari și manageri blocați în statele din Golf. Mulți călători au preferat capitala Arabiei Saudite ca punct de plecare, pe fondul intensificării atacurilor iraniene asupra unor orașe precum Dubai, Abu Dhabi, Doha sau Manama.

Din cauza restricțiilor severe sau închiderii aeroporturilor din regiune, Riadul este unul dintre puținele centre aeriene care mai funcționează aproape normal. Unele persoane au călătorit pe cale terestră din Emiratele Arabe Unite către capitala saudită, o deplasare care poate dura până la 10 ore, traversând rute alternative sigure.

Companii private de securitate au mobilizat convoys și echipe de protecție pentru a transporta directori, investitori și familiile lor către aeroportul din Riad. Odată ajunși acolo, mulți au reușit să își continue călătoria către Europa sau alte destinații, fie cu zboruri comerciale, fie cu avioane private.

Cererea foarte mare pentru locuri a condus la o creștere semnificativă a tarifelor de transport, mai ales pentru zborurile private. Surse locale indică că un zbor charter către Europa poate costa până la 350.000 de dolari, în funcție de distanță și de momentul rezervării.

Riadul se află într-o poziție strategică comparativ cu alte aeroporturi din Golf, unde spațiul aerian este fie închis, fie puternic perturbat din cauza activităților militare. Rute alternative, inclusiv prin Oman, au fost afectate de atacuri asupra porturilor și petrolierelor, consolidând astfel rolul capitalei saudite ca cel mai sigur punct de evacuare.

Anterior, Riadul nu era considerat o opțiune preferată pentru zboruri internaționale de urgență. În prezent însă, menținerea deschisă a spațiului aerian, politicile de viză relativ permisive și evitarea atacurilor directe au transformat orașul într-o rută crucială pentru zeci de mii de persoane care încearcă să părăsească regiunea afectată de conflict.