SUA a confirmat vânzarea unui sistem de apărare aeriană NASAMS către Taiwan

Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina, marcând al doilea pachet de arme de acest tip livrat către Taipei într-o săptămână, potrivit Reuters.

Anul trecut, Statele Unite au anunțat că Taiwanul va primi trei sisteme de apărare aeriană cu rază medie de acțiune NASAMS, parte a unei vânzări de arme în valoare de 2 miliarde de dolari. Sistemele sunt fabricate de compania RTX și fac parte din strategia de întărire a capacităților defensive ale insulei.

NASAMS reprezintă o armă nouă pentru Taiwan, fiind utilizată în regiune doar de Australia și Indonezia până în prezent. Sistemul oferă capacități avansate de interceptare a rachetelor și de protecție a spațiului aerian.

Luni, Pentagonul a anunțat că a fost semnat un contract cu preț fix pentru achiziționarea unităților NASAMS, cu lucrările estimate să fie finalizate în februarie 2031. Fonduri în valoare de 698.948.760 de dolari au fost alocate pentru vânzări militare externe către Taiwan în anul fiscal 2026.

Sistemul NASAMS, utilizat de Ucraina împotriva invaziei ruse, crește semnificativ capacitățile de apărare aeriană. Joi, SUA au aprobat și vânzarea de avioane de vânătoare și piese de avion către Taiwan, în valoare de 330 de milioane de dolari. Vânzarea către Taiwan a stârnit mulţumiri din partea Taipeiului dar a stârnit furie la Beijing.

Armata Taiwanului își consolidează capacitățile de apărare pentru a face față oricărui atac din partea Chinei, care consideră insula ca fiind teritoriul său. Eforturile includ construirea propriilor submarine pentru protejarea liniilor vitale de aprovizionare maritimă și achiziția de sisteme avansate de apărare aeriană NASAMS fabricate de RTX.

Statele Unite, obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloace de apărare, au aprobat vânzarea de sisteme NASAMS în valoare de aproape 700 de milioane de dolari și de avioane de vânătoare cu piese aferente de 330 de milioane de dolari, în ciuda lipsei de relații diplomatice oficiale.