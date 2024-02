Studiu – Consumul zilnic de banane este mai eficient pentru sănătatea inimii decât orice altă dietă

Bananele sunt mai eficiente în scăderea tensiunii arteriale decât reducerea aportului de sare, a constatat un studiu.

Bananele ajută la inimă

Oamenii de știință au descoperit că un gram suplimentar de potasiu, echivalent cu două banane de dimensiuni medii, a unei căni cu spanac sau unui cartof dulce, ar putea combate hipertensiunea arterială.

În Marea Britanie, 90% dintre adulți nu mănâncă cele 3,5 grame recomandate de potasiu în fiecare zi.

În medie, un adult consumă 8,4 grame de sare, care este cu 40 la sută mai mult decât aportul maxim recomandat de șase grame pe zi.

90% din adulți nu-și mănâncă porția zilnică necesară de banane

Experții de la The George Institute of Global Health de la Imperial College London au analizat datele dintr-un studiu efectuat de Salt Substitute and Stroke Study. Acesta, vreme de cinci ani, a monitorizat 20.995 de persoane în China care au suferit fie accidente vasculare cerebrale de la hipertensiune arterială.

În timp ce jumătate dintre participanți au continuat să folosească sare de masă normală în timp ce găteau și la mesele lor, cealaltă jumătate a primit un „înlocuitor de sare”.

În loc de clorură de sodiu, consumau clorură de potasiu.

Clorura de potasiu este sănătoasă pentru inimă

Cercetarea a constatat că cei care au consumat sarea îmbogățită cu potasiu aveau niveluri mai scăzute de tensiune arterială, precum și o șansă redusă de accident vascular cerebral și boală de inimă.

Noua analiză, publicată în Journal of Human Hypertension miercuri, a dezvăluit că până la 80% din reducerea tensiunii arteriale a fost datorată creșterii potasiului, mai degrabă decât a unei scăderi a aportului de sare.

În timpul studiului de cinci ani, 3.000 de persoane au suferit un accident vascular cerebral. Cercetătorii au constatat că cei care luau sare îmbogățită cu potasiu erau cu 14% mai puțin susceptibili de a suferi unul. Potasiul se găsește într-o varietate de alimente, inclusiv legume cu frunze verzi, leguminoase și nuci, potrivit Yahoo News.