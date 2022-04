Strigătul de disperare al judecătoarei Adriana Stoicescu: „România moare tratată de cancer cu alifie de prostie, de oameni care se fac că tratează”

Marii anonomi ai Justiției Române fac o muncă titanică în fiecare zi. Dacă nu sunt în sălile de judecată, fac acte în dosarele pe care le au în lucru. Și nu câteva, ci câteva sute. Media de încărcare pe un grefier român este cam de 200 de dosare pe lună.

Un grefier intră în fiecare săptămână, în sala de judecată, cu dosarele care au termen de judecată înainte stabilit de judecător. Dosarele trebuie să fie făcute la zi, actele trimise de părți îndosariate, încheierile de ședință trebuie redactate.

De asemenea, caietul grefierului unde acesta notează discuțiile din tipul proceselor, trebuie transcris și pus sub forma unui proces verbal la dosar. Mai mult, discuțiile părților sunt înregistrate, apoi ascultate și redate pe suport de hârtie. Munca unui grefier este titanică.

România moare cu taxele plătite la zi

Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Tribunalul Timiș a făcut un elogiu grefierei Carmen Mihalcea, din Timișoara, care a decedat de curând. Adriana Stoicescu este cunoscută pentru postările sale emoționante care surprind foarte bine ceea ce se întâmplă în justiția românească.

„A murit un grefier. Pentru mulți dintre noi, un anonim. Un anonim care o viață a cărat dosare în sălile de instanță, a citit milioane de pagini despre cele mai rele sau groaznice fapte și a scris tot pe atâtea. Praf înghițit din hârtii vechi, combinat cu bacterii. Unii scapă, mulți, nu. Și ce dacă? Bolile profesionale la noi sunt la alegere”, scrie judecătoarea Stoicescu, citată de infoactual.ro.

Textul scris de judecătoarea Stoicescu pentru colega ei este unul emoționant. Are titlul: „A murit un grefier. Si ce dacă?”

Grefiera Carmen Mihalcea a murit pe un pat de spital, după o serie de diagnostice greșite și tratamente pe încercate ale medicilor.

„România moare tratată de cancer cu alifie de prostie, de oameni care se fac ca tratează, numai pentru bani. Moare cu taxele platite la zi, asigurare perfecta pentru chin caci numai cinismul poate numi “de sanatate” asigurarile pe care le platim luna de luna ca sa primim moarte la pachet. In final, daca mai poate fi salvata, Romania va muri, totusi, de foame, caci pufuletii si parizerul nu te ajuta prea mult sa supravietuiesti”, a scris judecătoarea Stoicescu pe facebook. .

”Sper că și-a găsit liniștea”

Magistratul a mai scris despre grefiera Carmen Mihalcea că a fost o ”tipă deșteaptă și haioasă”. Și-a adus aminte de mai multe discuții avute cu grefiera Mihalcea la modul chiar foarte frumos, elogiind memoria acesteia.

„Sa isi reintalneasca tatal si sa caute impreuna un coltisor in rai unde sa traga o pipa. Sa isi faca o cafea buna si sa imi citeasca postarile, suparata ca nu mai poate pune la punct papagalii analfabeti care ma jignesc. Sper sa ma ierte ca nu am intervenit mai din timp, ca nu i-am ignorant protestele si ca nu am bagat-o cu forta in masina ca sa o duc departe de medicina romaneasca, ce transforma drumul bolii intr-o Golgota cu un singur final posibil. A mai murit un grefier. Ei, si?”, a mai scrie judecătoarea Stoicescu.