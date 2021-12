Sursa: Arhiva EVZ

Strategia PNL în lupta cu baronimea roșie. Cum au obținut liberalii 18 funcții de prefect, inclusiv pentru filialele lui Boc și Flutur

Deși pare că politicienii sunt interesați doar de sărbători și vacanțe, filialele din ambele partide mari ale coaliției de guvernare sunt la capitolul așezat prefecții pe funcții. Potrivit informațiilor noastre, la negocierile pe aceste funcții, PNL a obținut mai mult cu un prefect decât îi revenea prin algoritmul cu PSD. Astfel, PNL are 18 prefecți în loc de 17, PSD are 20 de prefecţi şi UDMR are 4 prefecţi.