Adina Daria Lupea și-a imaginat un scenariu pentru alegerea celui mai bun președinte și, totodată, pentru creșterea promovabilității la Bacalaureat.

„Stau așa și mă gândesc că peste încă 5 ani vom evolua. O să începem la vremea aceea cu perfectul simplu, perfectul compus și mai mult ca perfectul. Și cu condiționalul optativ. Și dezbaterile vor suna ceva de genul: „Care este gerunziul verbului a fi? Dar dativul?” Altă întrebare: Cum se spune la perfectul simplu, persoana I singular verbul a citi? Cu căți de i?”, a izbucnit, după scandalul cu Viorica Dăncilă și aria cercului, judecătoarea.

„Și tot așa, peste încă 5 ani începem genetica, mișcarea browniana și ecuația de gradul II, că vom avea telefoane suficient de deștepte să ne livreze răspunsul numai dacă rostim întrebarea”, a mai scris, pe Facebook, judecătoarea.

„Bine, asta e dezbatere electorală. Să continue așa, mai învață și liceenii una-alta, crește promovabiltatea la BAC… Unii învață chestii noi. Zici că reformăm învățământul gimnazial, nu alegem un președinte”, se încheie postarea Adinei Lupea.

Dăncilă și raza la pătrat

În urmă cu două zile, în conferința de presă organizată în paralel cu dezbaterea contracandidatului său Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă a greșit răspunsul la întrebarea despre aria cercului. O întrebare neobișnuită, dar venită în contextul în care candidata PSD relatase că a dat meditații la matematică, gratuit, unor copii săraci.

Relatarea respectivă a fost, probabil, gândită ca un atac la Klaus Iohannis, care în urmă cu cinci ani, în campania în care l-a bătut, până la urmă, pe Victor Ponta, pe atunci candidat al PSD, a declarat că și-a făcut averea din meditații.

Doar că totul s-a întors împotriva candidatei PSD atunci când a spus că aria cercului este „raza la pătrat”. Discuția a decurs astfel:

Jurnalist: Aţi menţionat că aţi dat meditaţii la matematică, aş fi vrut să vă întreb cum se calculează aria cercului dacă ne puteţi spune.

Viorica Dăncilă: Raza la pătrat.

Ulterior, prezidențiabila PSD a revenit asupra răspunsului, după ce i s-a atras atenția că răspunsul este greșit. „Pi (π) x Raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea, dacă aveţi timpul, să îmi veniţi alături să vedem cine ştie matematică. Sunt inginer şi toţi inginerii din România fac până în anul trei de matematică. Eu am făcut facultatea cinci ani. Contrar celor spuse, eu am terminat facultatea cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică şi dacă vreţi să vorbim de matematică vă stau la dispoziţie după acest dialog cu presa”, a adăugat Viorica Dăncilă.

Joi seară, Viorica Dăncilă a fost întrebată și despre Teorema lui Pitagora. „Am spus că nu voi mai răspunde la asemenea întrebări, ne vom concentra pe probleme politice. Dar pentru că iar o să se spună că nu știu, vă voi răspunde: Suma pătratelor catetelor e egală cu pătratul ipotenuzei”, a spus Dăncilă.

Funeriu, ironii pentru „educatorul nației”

Episodul testării cunoștințelor de geometrie ale candidaților la Cotroceni a fost comentat, ironic, și de Daniel Funeriu, fost ministru al Învățământului. El l-a „împuns” pe Theodor Paleologu, candidat susținut de PMP, pentru declarația potrivit căreia ar dori să contribuie la creșterea educației românilor în campania electorală.

„Bă, da’ Paleologu oare poate să ne spună aria cercului fără să bage ceva istorie antică la interval? Sau măcar ceva mitologie, un Agamemnon, alea, alea?”, s-a întrebat fostul ministru.

„By the way: mi s-a părut un all time low să îți faci campanie lansând cartea tatălui tău, trecut de mult timp la cele veșnice. Păcat totuși că, din toată campania, oamenii vor reține aria cercului învățată de la broșata gospodină roșie, dar mai nimic din latina sau istoria antică predată de Paleologu. Sau noh, poate se justifică întrebarea de… nerostit: „care dintre cei doi e un profesor mai bun?„.”, a mai scris Funeriu.

