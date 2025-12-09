„Stegarul Dac”, reținut după un nou protest. Ar fi agresat forțele de ordine

Cezar Avrămuță, cunoscut în spațiul public drept „Stegarul Dac”, ar fi fost ridicat de jandarmi în Buftea, acolo unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. În urma deciziei instanței, Avrămuță nu are voie să participe la proteste, însă ar fi încălcat această interdicție, potrivit Știri pe surse.

Conform sursei, el i-ar fi împins pe jandarmi și pe polițiști în timpul unor altercații. După incident, acesta ar fi fost încătușat, urcat într-o dubă și transportat la Poliția Corbeanca pentru audieri și clarificarea situației.

Recent eliberat din Penitenciarul Giurgiu, unde a petrecut aproape șase luni în arest preventiv pentru încălcarea arestului la domiciliu, Avrămuță a intrat din nou în atenția autorităților chiar de Ziua Națională.

În perioada respectivă, acesta s-a urcat pe o macara în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3 și a fluturat un steag tricolor de mari dimensiuni, transmițând live protestul pe rețelele sociale. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, poliție și personal specializat în negociere, iar bărbatul a fost coborât în siguranță.

În prezent, el se află sub control judiciar, măsură care implică purtarea unei brățări electronice și interdicția de a participa la manifestații. Noua intervenție a autorităților, precum și ascensiunea sa pe macara, pot fi interpretate drept încălcări ale acestor restricții și ar putea atrage noi consecințe juridice, inclusiv un posibil dosar penal.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus, joi, 28 noiembrie 2025, restituirea către Parchet a dosarului de ultraj în care este vizat Dinu Avrămuță Cezar Cătălin, cunoscut în spațiul public drept „Stegarul Dac”. Decizia ridică semne de întrebare asupra modului în care a fost desfășurată urmărirea penală.

Instanța a identificat neregularități majore în anchetă și a hotărât anularea tuturor actelor de urmărire penală efectuate în ultimele luni, împreună cu excluderea probelor administrate de anchetatori. Judecătorul de Cameră Preliminară a admis argumentele prezentate de apărarea inculpatului și a constatat nulitatea actelor procedurale care au stat la baza extinderii urmăririi penale.

În consecință, magistratul a dispus anularea ordonanțelor din 31 martie 2025 și 7 mai 2025, documente-cheie pentru acuzare, prin care cercetările fuseseră extinse pentru infracțiunea de ultraj în formă agravată. Acestea vizau două variante ale faptei: raportarea la lovire sau alte violențe, conform articolului 193 din Codul Penal, și raportarea la amenințare, prevăzută de articolul 206.

Dosarul se întoarce acum la Parchet pentru refacerea urmăririi penale, în condițiile stabilite de instanță.