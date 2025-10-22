Staționarea și parcarea pe zebră îi vor costa scump pe șoferii grăbiți și nepăsători

În 2025, amenzile pentru oprirea sau staționarea pe trecerile de pietoni ori la mai puțin de 25 de metri de acestea cresc semnificativ. Codul Rutier actual prevede sancțiuni de peste 1.600 de lei și chiar ridicarea vehiculului.

Pentru mulți șoferi, trecerea de pietoni a devenit o „soluție de urgență” atunci când nu găsesc loc de parcare. Unii lasă mașina direct pe marcajul alb, alții cred că, dacă au depășit trecerea cu doar câțiva metri, nu încalcă legea. Codul Rutier 2025 pune capăt acestor interpretări, impunând amenzi mai mari și măsuri drastice pentru oprirea sau staționarea în apropierea trecerilor.

Autoritățile au intensificat controalele, mai ales în orașele mari, unde opririle „de cinci minute” s-au transformat în adevărate obstacole pentru pietoni și pentru vizibilitatea în trafic.

Potrivit Articolului 142, litera e) din OUG 195/2002, modificat prin actualizarea Codului Rutier 2025, oprirea voluntară este interzisă:

„Pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea.”

Această distanță de 25 de metri trebuie respectată indiferent de tipul drumului sau de intensitatea traficului. Chiar și o oprire scurtă pentru a „lăsa pe cineva” este considerată contravenție dacă are loc în acest perimetru.

Legislația face distincție clară între oprire și staționare:

Oprirea presupune imobilizarea voluntară a vehiculului pentru o perioadă de cel mult 5 minute .

Staționarea este o oprire de peste 5 minute.

În ambele cazuri, dacă sunt efectuate pe sau lângă trecerea de pietoni, se aplică amenzi severe.

Pe lângă apropierea trecerilor de pietoni, Codul Rutier interzice staționarea și în următoarele situații:

în toate locurile unde este interzisă oprirea voluntară;

în zona de acțiune a indicatorului „Staționarea interzisă”;

pe drumurile publice cu lățime mai mică de 6 metri;

în dreptul căilor de acces către proprietăți;

pe pante și rampe;

în locurile cu regim special, precum „Staționare alternantă” sau „Durată limitată”.

Conform claselor de sancțiuni prevăzute în Codul Rutier, oprirea sau staționarea neregulamentară pe trecere ori în raza de 25 de metri atrage o amendă din clasa a III-a de sancțiuni – adică între 6 și 8 puncte amendă.

Un punct amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. Cum salariul minim este, din 2025, 4.050 lei, valoarea unui punct amendă ajunge la 202,5 lei.

Prin urmare, amenda variază între:

405 lei (6 puncte) și 607,5 lei (8 puncte) pentru oprire neregulamentară;

peste 1.600 lei pentru staționare, în funcție de circumstanțe și de decizia agentului constatator.

Pe lângă amendă, șoferii riscă și ridicarea mașinii, mai ales în localitățile mari unde primăriile colaborează cu Poliția Rutieră pentru eliberarea zonelor pietonale.

Dacă vehiculul este ridicat, proprietarul trebuie să achite tariful de recuperare stabilit de autoritatea locală. În București, spre exemplu (Sectorul 3), costurile sunt următoarele:

Ridicare: 200 lei

Transport: 150 lei

Depozitare: 150 lei pentru primele 24 de ore, apoi 50 lei pentru fiecare zi suplimentară

Așadar, pentru o ridicare obișnuită, șoferul va plăti cel puțin 500 de lei, sumă care crește zilnic dacă mașina nu este recuperată. După o lună, costul total poate depăși 2.000 de lei.

Dincolo de aspectul legal, oprirea sau parcarea în zona trecerilor de pietoni este una dintre cele mai riscante abateri rutiere. Vehiculele oprite reduc vizibilitatea pietonilor, mai ales a copiilor și a persoanelor în vârstă, crescând semnificativ riscul de accidente.

Statisticile Poliției Rutiere arată că peste 30% dintre accidentele grave din zonele urbane au loc pe trecerile de pietoni sau în imediata lor apropiere, majoritatea fiind cauzate de vizibilitate scăzută sau de neacordarea priorității.

Poliția Română reamintește că orice oprire care împiedică traversarea pietonilor reprezintă nu doar o contravenție, ci o formă de neglijență periculoasă.

Pentru a evita amenzile și pericolele din trafic, șoferii sunt sfătuiți:

să păstreze cel puțin 25 de metri distanță față de trecerile de pietoni;

să nu oprească nici pentru scurt timp în această zonă;

să acorde prioritate pietonilor și să reducă viteza înainte de „zebră”;

să verifice marcajele și indicatoarele, mai ales în zonele aglomerate din orașe.