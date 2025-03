Social Stațiile STB care își schimbă denumirile începând de luni, 3 martie. Sunt 92 la număr







91 de staţii STB din Bucureşti îşi schimbă denumirile începând de luni, pentru a ”reflecta zonele unde sunt amplasate”, a anunțat primarul Capitalei Nicuşor Dan.

91 de staţii STB din Bucureşti îşi schimbă denumirile

„91 de staţii STB vor primi denumiri noi, mai precise, care reflectă zonele unde sunt amplasate. Modificările vor fi implementate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI) în perioada 3 martie - 1 mai 2025”, a transmis Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a precizat că bucureștenii vor avea o experienţă mai intuitivă şi uşor de navigat. Edilul a spus că va fi menţionată şi legătura cu staţiile de metrou. Staţia „Chimopar” va fi redenumită „Bd. Theodor Pallady”, staţia „Policolor” va deveni „M Nicolae Teclu”, iar „Pasaj Victoria” se va numi „Spitalul Grigore Alexandrescu”.

Lista completă a staţiilor se regăseşte pe site-ul Primăriei Capitalei - www.pmb.ro.

Nicușor Dan și-a lansat linie telefonică

Nicușor Dan a anunţat sâmbătă, 1 martie, că deschide un număr de telefon şi promite că va răspunde la mesajele trimise de români. Edilul a declarat că vrea să ducă acest număr și la Cotroceni.

”Împreună ducem acest număr de telefon şi la Cotroceni”, a mai spus el.”Haideţi să stăm de vorbă. Vă aştept mesajele pe WhatsApp, la 0744266839. Împreună ducem acest număr de telefon şi la Cotroceni”, a transmis Nicuşor Dan.

Așteaptă mesajele românilor pe WhatsApp

Nicușor Dan a precizat că o să primească mesajele românilor pe WhatsApp și că o să și răspunda la unele telefoane. Edilul a anunțat că va deschide și un canal pe care o să transmită informații.

„Să ştiţi că am o o veste importantă să vă dau. Am deschis un număr de telefon, o să primesc pe WhatsApp mesajele dumneavoastră şi o să şi răspund la unele telefoane şi de asemenea un canal pe care noi să transmitem informaţii. Am de gând să îl iau cu mine la Cotroceni”, a spus primarul.