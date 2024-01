Riposta Statelor Unite în Irak. Lovituri asupra cartierului general al milițiilor iraniene

Statele Unite au lansat mai multe lovituri de mare precizie asupra unor instalații militare aparținând organizației Kataib Hezbollah. Este vorba despre o miliție armată susținută de Iran care își are bazele de operațiuni în Irak. Loviturile americane au fost o ripostă la un atac lansat de milițiile iraniene, în weekend.

Armata americană a efectuat mai multe lovituri în Irak asupra cartierului general al milițiilor Kataib Hezbollah, susținute de Iran. Au fost vizate trei instalații militare, conform unui anunț făcut de Pentagon.

Loviturile lansate de Statele Unie au fost o ripostă la un atac din weekend asupra unei baze aeriene irakiene. Milițiile pro-iraniene au rănit mai mulți soldați cantonați aici, conform Reuters.

Sâmbătă, patru membri ai personalului militar american au suferit leziuni cerebrale traumatice în atacul asupra bazei irakiene Ain al-Asad. Mai multe rachete balistice și cu rază scurtă de acțiune au fost lansate de militanţii susţinuţi de Iran care operează pe teritoriul irakian.

De altfel, trupele americane din Irak şi Siria au fost atacate de circa 150 de ori de militanţii iranieni, de la începutul războiului din Gaza. Aceștia pun presiune pe Statele Unite pentru a răspunde militar, în pofida sensibilităţilor politice de la Bagdad. Iranul își dorește o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.

#BREAKING : In two airstrikes, F-15E Strike Eagles of #USAF destroyed a military base of #IRGC ‘s #KataibHezbollah in Jurf Al-Nasr, #Iraq . The terrorists had stored a large quantity of rockets and ballistic missiles in that base. Lots of secondary explosions can be heard! pic.twitter.com/8tyU7o1Dci

Secretarul apărării, Lloyd Austin, din Statele Unite, a declarat că aceste lovituri militare au fost necesare. Potrivit oficialului american, au fost o ripostă la aacurilor împotriva personalului american și al coaliției din Irak și Siria.

El a precizat că Statele Unite au fost nevoite să riposteze, astfel, împotriva milițiilor pro-iraniene care acționează pe teritoriul irakian.

Comandamentul Central al SUA a precizat că loviturile au vizat cartierul general, depozitele şi locurile de antrenament pentru capacităţile de rachete, rachete şi drone ale Kataib Hezbollah. Mai multe surse au confirmat că operațiunea lansată de Statele Unite asupra milițiilor iraniene au dus la eliminarea a cel puțin doi militanţi. Alte patru persoane au fost rănite.

Statele Unite au 900 de soldaţi în Siria şi 2.500 în Irak. Armata americană acordă consiliere și asistență forţelor locale pentru a preveni reapariția Statului Islamic. Organizația teroristă a pus stăpânire pe mari teritorii din cele două state în anul 2014.

Today, 20 missiles attacked the US base in Ain al-Asad in Iraq – now in response, the US launched two strikes at Hodeidah airport in Yemen, — Al Jazeera

It is reported that as a result of the strikes, the American base suffered from numerous arrivals. pic.twitter.com/u0MelW0kbA

