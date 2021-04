Titi Aur, fost pilot de raliuri, trece prim momente de cumpănă după ce a fost infectat cu COVID-19. Acesta a declarat că plămânii săi sunt afectați în proporție de 45% și are nevoie în permanență de mască de protecție.

Titi Aur se află internat în Spitalul suport COVID-19 „Elena Beldiman’” din Bârlad, orașul său natal.

„Permanent am nevoie de mască, din păcate. Plămânii sunt afectați în proporție de 45%. Am fost disciplinat, am purtat mască, am ieșit doar cât am avut nevoie, nu știu de unde am cules acest virus nenorocit. Familia mea e bine. 80-85% sunt cu forme ușoare, dar eu fac parte din cealaltă categorie. Am o formă medie de afectare, dar 50% din plămâni afectați nu e puțin. Sunt internat de joi. Primele simptome le am de duminică. M-am dus la spital, mi s-a dat tratament și joi am avut primele simptome în care nu respiram bine. Parcă m-a strâns cineva de gât, nu îmi ajungea aerul. De duminică până joi, plămânii erau afectați 30%. Cei care nu cred în coronavirus, coronascepticii, nu fac altceva decât să se păcălească”, a spus fostul pilot de raliuri.

Titi Aur, infectat cu COVID-19. Mesajul emoționant al fostului pilot

Zilele trecute, într-o postare publicată pe contul de Facebook, Titi Aur a vorbit despre simptomele pe care le are și despre personalul medical care îl îngrijește în această perioadă.

„Oricât de puternic eşti sau crezi că eşti, când se confirmă că eşti infectat cu acest nenorocit de virus, încep sa se schimbe un pic valorile în cap. Nu-ţi mai doreşti milionul de euro ci ai vrea sănătate, începi să accepţi că firmele pot funcţiona şi doar cu colegii tăi, te gândeşti dacă ai stat suficient cu familia. Dar înainte de a se instala panica, se implica ei, „îngerii de la Bârlad”.

De ce le spun aşa? Nu doar pentru că sunt toţi la fel, albi din cap până-n picioare: medici, asistenţi, personalul de la curăţenie, recepţie, dar sunt de o bunătate extraordinară”, a scris fostul pilot.

„Pentru mine verdictul a fost mai greu pentru că sunt în cei 15% internaţi, dar in spital este foarte curat, renovat, nu mai are nicio legătură cu vechiul spital, însă cel mai important este comportamentul personalului: excepţional. (…) Felicit întreaga echipă de la Spitalul “Elena Beldiman” din Bârlad şi sunt sigur că sistemul nostru de sănătate are o mare şansă cu astfel de oameni inimoşi”, a mai precizat acesta.