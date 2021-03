Paul Hunter, profesor de medicină la Universitatea din East Anglia, a declarat că este normal să apară alte tulpini și că acestea nu vor provoca neapărat boli grave. Dar el a avertizat că „este foarte dificil de prezis”, deoarece „nu știi niciodată cu adevărat ce va face fiecare nouă variantă”.

Consilierii guvernamentali constată deja că vaccinurile sunt mai puțin eficiente în cazul variantelor existente

Specialiştii spun că ineficienţa vaccinurilor este de până la 30% în cazul celui din Africa de Sud. Mutațiile extrem de transmisibile detectate pentru prima dată în Kent și Brazilia sunt considerate „variante de îngrijorare” și conduc, de asemenea, la un al treilea val în întreaga Europă.

Profesorul Hunter a subliniat că multe variante noi nu sunt motive de îngrijorare, dar ar trebui monitorizate pentru a se asigura că nu deraiază foaia de parcurs pentru ridicarea blocării.

El a declarat pentru programul Today- BBC Radio 4: „Știm că se dezvoltă noi variante, este foarte evident, iar unele variante noi se răspândesc și devin dominante. Dar multe variante noi se sting.

Acest lucru este de așteptat, știm din alte coronavirusuri umane care au existat printre noi de zeci de ani, dacă nu chiar de secole, că acești viruși derivă treptat. În cele din urmă, împreună cu celelalte coronavirusuri umane, ne așteptăm să ne reinfectăm în medie aproximativ la fiecare doi până la patru ani cu același virus.

Dar a fost foarte dificil să prezicem exact ce se va întâmpla cu coronavirusurile, întrucât nu știi niciodată cu adevărat ce va face fiecare nouă variantă și trebuie să le supraveghem și să ne asigurăm că nu vor submina foaia de parcurs”.

Despre eficienţa vaccinurilor

Analiza efectuată de SAGE a constatat că tulpina sud-africană poate determina o scădere de până la 10 ori a eficacității anticorpilor la persoanele vaccinate sau infectate anterior.

Într-o întrunire din 12 martie, SAGE a declarat că scăderea anticorpilor se traduce printr-o potențială reducere cu 30% a eficacității vaccinului. Analiza sa a constatat că varianta a fost capabilă să infecteze pacienții din Africa de Sud care au supraviețuit tulpinilor mai vechi și datele au sugerat că unii pacienți imunizați se vot infecta din nou.

Grupul de experți a subliniat că deocamdată nu este clar „care sunt implicațiile pentru protecția împotriva bolilor severe”.

Tulpina sud-africană – cunoscută oficial sub numele de B.1.351 – are trei mutații cheie pe proteina sa care ajută să se „ascundă” de sistemul imunitar, cunoscute sub numele de E484K, N501Y și K417N.

Covid-19 își folosește tenacitatea pentru a se prinde de celulele umane, iar recolta actuală de vaccinuri a fost concepută pentru a instrui corpurile oamenilor să recunoască acea proteină.

SAGE a spus că varianta braziliană P.1 este mai puțin îngrijorătoare, deoarece are mai puține mutații în ceea ce privește, dar ar putea fi încă oarecum rezistentă la vaccin.

Datele din lumea reală despre impactul tulpinii asupra vaccinurilor actuale au fost rare, a spus SAGE. Cu un singur studiu clinic randomizat realizat de AstraZeneca, care a măsurat direct efectul acesteia, a arătat că vaccinul a fost eficient doar cu 10% pentru a opri boala severă.

Vaccinul Johnson & Johnson, prin comparație, s-a dovedit a fi de aproximativ 64% eficient în Africa de Sud

Dar adevărata lovitură a fost făcută de firma americană Novavaxa, cu o eficientă la 60% în țară, dar din nou nu a analizat în mod specific diferite tipuri de virus. SAGE a spus: „În general, acest lucru sugerează o scădere modestă a eficacității vaccinului împotriva infecției cu B.1.351.

Se crede că versiunea sud-africană este cu cel puțin 60% mai infecțioasă decât versiunea originală a Covid, dar nu pare să aibă situaţie evolutivă asupra tulpinii Kent, motiv pentru care experții consideră că nu a existat o focar în Marea Britanie, scrie Daily Mail