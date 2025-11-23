Spitalul Județean de Urgență Tulcea crește calitatea actului medical într-o zonă defavorizată. Investiții în modernizare, extindere și echipă

Spitalul Județean de Urgență Tulcea derulează în prezent o investiție majoră de peste 200 de milioane de euro în reabilitarea, modernizarea și extinderea unității. Deși valoarea este considerabilă, iar la ea se adaugă și alte proiecte, echipa medicală reprezintă cea mai importantă resursă a spitalului, după cum ne-a precizat dr. Tudor Ion Năstăsescu, managerul SJU Tulcea, în cadrul interviului acordat revistei Capital, cu ocazia includerii spitalului în „Top 100 Performeri din sănătate”, ediția 2025.

Modernizarea reprezintă o prioritate declarată a Spitalului Județean de Urgență Tulcea, care a demarat un proiect de digitalizare a spitalului, în valoare de aproximativ 3,53 milioane lei.

„Prin acest proiect finanțat prin PNRR, unitatea urmărește implementarea unui sistem integrat de e-Health și telemedicină, eliminarea fluxurilor pe hârtie, creșterea vitezei diagnosticului, asigurarea accesului la îngrijiri medicale de calitate și reducerea riscului de infecții prin manipularea documentelor. Totodată, o investiție majoră este reabilitarea, modernizarea și extinderea spitalului, în valoare de peste 200 de milioane de euro, aflată în curs de finalizare”, declară dr. Tudor Ion Năstăsescu, managerul SJU Tulcea.

Deși mare parte din aceste investiții merg către zona de dotare, echipa reprezintă cea mai importantă resursă a spitalului. „Fără o echipă dedicată și bine pregătită, dotările moderne nu pot fi valorificate. Rolul managerului este de a forma, sprijini și delega sarcini în mod eficient pentru a asigura coeziunea și performanța colectivului”, subliniază dr. Năstăsescu.

De altfel, în opinia sa, cea mai mare provocare actuală este reprezentată de deficitul de medici, în special pe secția ATI, care afectează asigurarea continuității serviciilor medicale și impune eforturi constante de recrutare și motivare a specialiștilor. „Cea mai dificilă îndatorire este recrutarea medicilor în specialități deficitare – ATI, cardiologie, neurologie, pediatrie, ORL și neonatologie – problemă accentuată de lipsa specialiștilor la nivel național și de reticența de a lucra în zone considerate defavorizate”, afirmă managerul spitalului.

Este o provocare importantă pentru că, așa cum ne-a mărturisit, motivația principală a managerului SJU Tulcea nu este una de ordin personal sau financiar, ci dorința de a contribui la dezvoltarea sistemului medical local și la îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților, într-o zonă defavorizată.

În acest context, dr. Năstăsescu precizează că proiectul de care este cel mai mândru este reprezentat de „îmbunătățirea fără precedent a infrastructurii spitalului, astfel încât aceasta să fie aliniată permanent la cerințele legale și la standardele tot mai exigente din domeniul medical. Acest proces amplu de modernizare a creat condiții mai bune pentru pacienți, dar și pentru personalul medical, contribuind la creșterea calității actului medical.”

Pentru atingerea acestui obiectiv, dr. Năstăsescu consideră că sunt esențiale calități precum cinstea și integritatea, vitale pentru o conducere transparentă, corectă și orientată către binele public, precum și abilitățile de comunicare, pentru că un bun comunicator trebuie să știe să relaționeze eficient atât cu echipa medicală, cât și cu autoritățile și comunitatea locală. La toate acestea se adaugă inițiativa, profesionalismul medical și capacitatea de a lua decizii rapide, responsabile și de a conduce prin exemplu, bazându-se pe competență și dedicare. „Sunt cele mai importante calități pentru un manager de spital județean, mai ales într-o zonă defavorizată precum județul Tulcea”, concluzionează managerul spitalului.