Spitalul Județean Botoșani, investiție în paturi noi care nu încap pe ușile saloanelor

Spitalul Județean Botoșani, investiție în paturi noi care nu încap pe ușile saloanelorSursă foto: Captură video Youtube
Conducerea Spitalului Județean Botoșani a achiziționat sute de paturi noi, în valoare de aproximativ 6 milioane de lei, însă acestea nu pot fi folosite în unitatea medicală, deoarece lățimea de 110 centimetri depășește dimensiunea ușilor saloanelor, de 104 centimetri, urmând să fie redirecționate către o altă unitate spitalicească.

Paturile noi nu pot fi utilizate din cauza dimensiunilor necorespunzătoare

Investiția de aproximativ 6 milioane de lei, destinată modernizării secției de obstetrică-ginecologie a Spitalului Județean Botoșani, a fost suspendată după ce au fost livrate primele paturi. Acestea au o lățime de 1,10 metri, în timp ce ușile saloanelor măsoară doar 104 centimetri.

Paturile nu pot fi mutate prin ușile standard, ceea ce ridică probleme în cazul evacuării pacienților și contravine normelor de securitate la incendiu. Dotarea secției a fost astfel blocată până la redirecționarea mobilierului către o altă unitate medicală.

Soluțiile găsite de conducerea spitalului

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoșani, a explicat că, potrivit legislației privind securitatea la incendiu, pacienții netransportabili trebuie evacuați pe căi special dimensionate, folosind paturi cu rotile, tărgi sau cărucioare. Coridoarele și rampele trebuie să permită acces rapid și sigur către exterior.

Spitalul Județean Botoșani

Sursa foto: Imagini Google

În fața situației neașteptate, angajații spitalului au reluat măsurătorile și verificările, în timp ce camionul cu paturi a rămas staționat la poartă. O parte din mobilier a fost redistribuită către clădirile exterioare unde dimensiunile ușilor permit utilizarea acestuia.

Paturile noi vor fi redirecționate către Spitalul Județean Mavromati

Corneliu Perpeliță, managerul Spitalului Județean Botoșani, a declarat că paturile au o destinație și vor fi utile în secțiile Spitalului Județean Mavromati, aducând un plus de confort pacienților. Fiecare pat valorează aproximativ 10.000 de lei, iar imposibilitatea utilizării lor a generat presiune suplimentară asupra conducerii.

Următoarele livrări, care ar putea ridica numărul total de paturi la 600, pun problema adaptării infrastructurii. Printre soluțiile analizate se numără și modificarea ușilor din unele secții, o variantă costisitoare, care readuce în discuție modul în care a fost planificată achiziția încă din faza de documentație.

