Iar s-a „contaminat” Spitalul Colentina cu interese! Unul dintre cei mai îndrăgiți medici a fost înlăturat, ca să vină unul „necalificat”. Scandal uriaș!

Spitalul Colentina a ajuns încă o dată ținta unor atacuri perfide în lumea medicală, spun medicii din unitate, revoltați. Noul manager, care e interimar, a decis să înlăture unul dintre cei mai iubiți chirurgi ai spitalului, pe dr. Alexandru Croitoru. Acest medic a tratat zeci de mii de pacienți, iar oamenii au doar cuvinte de laudă la adresa lui. Pentru a vă face o imagine mai clară despre dr. Croitoru, nu puțini sunt cei care l-au văzut cu lacrimi în ochi atunci când suferința pacientului depășea știința medicală.





Colegii medicului și subalternii lui au semnat petiții ca dr. Croitoru să rămână

„Noul Manager interimar, numit in urma cu mai putin de 4 saptamani, medicul specialist Remus Gabriel Mihalcea, a impus printr-o decizie socanta impotriva intregului colectiv al Sectiei Chirurgie Generala 1, schimbarea ilegala din functie a actualului sef de sectie, medicul primar Alexandru Croitoru, cu un “personaj” extrem de contestat in lumea medicala, medicul Poteca Dan Teodor, asistent universitar in cadrul Sectiei Clinice de Chirurgie Generala 2, printr-un transfer ilegal intr-o setie nonclinica la care nu are nici un drept juridic, el fiind incadrat in spital cu jumatate de norma”, spun medicii de la Colentina.

Dr. Potecă are probleme cu legea?

„Noul manager a fost informat de la instalarea sa de numeroasele probleme juridice legate de medicul Teodor Poteca precum si cu privire la comportamentul extrem de conflictual al acestuia, fapt pentru care colectivul Sectiei Chirurgie Generala 1 nu il va accepta ca sef niciodata.

Managerul, impotriva deciziei unanime a Sectiei Chirurgie Generala, la presiunile impuse din afara de medicul Poteca, fara acordul altor factori decizionali, ii semneaza actul de numire “pe genunchi” intr-o maniera total netransparenta”, au mai dezvăluit sursele din Colentina.

Acuzații grave! Ar fi vrut să-și lase pacienții să moară!

În acest moment toți șefii de secție au fost trecuți în interimat „pentru ca nu au dat afara pacientii din spital si au facut internari nelasand oamenii sa moara! Spitalul este neprofitabil datorita salariilor imense si prefera sa dea oamenii afara din saloane si sa trateze de 4 ori mai putini pacienti doar ca sa isi poata sustine conducerea salariile!”, dezvăluie medicii.

Tensiunile actuale sunt extrem de periculoase în ceea ce privește tratamentul pacienților, iar comportamentul nedrept față de un medic respectabil, cu o activitate de peste 30 de ani în salvarea vieților, ar trebui să tragă un semnal de alarmă în instituțiile competente.

