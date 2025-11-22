Performanță în dermatologie. Dr. Rodica Olteanu, director medical al Spitalului Clinic Colentina, premiată pentru lupta împotriva bolilor dermatologice severe

Pentru conferențiarul dr. Rodica Olteanu, medic primar dermato-venerolog și director medical al Spitalului Clinic Colentina, medicina reprezintă mai mult decât o profesie – este o misiune de viață. Aceasta se reflectă într-o abordare echilibrată între practica medicală zilnică, cercetarea continuă și formarea noilor generații de specialiști. După eforturile depuse pentru pacienții care se luptă cu bolile autoimune și dermatologice severe, dr. Rodica Olteanu a fost premiată la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025.

În centrul activității sale se află grija autentică față de pacient și angajamentul pentru învățarea permanentă.

„Eu sunt un medic obișnuit, care nu fac altceva decât ce pot mai bine pentru pacienții mei și vă mărturisesc sincer că am fost foarte surprinsă pentru acest premiu”, a afirmat medicul dermato-venerolog.

Dr. Rodica Olteanu a mărturisit că, în timp ce mulți tineri dermatologi aleg să se concentreze pe dermatocosmetologie, ea continuă să trateze bolile inflamatorii dermatologice autoimune, considerând aceasta o misiune de suflet.

„Și astăzi, când colegii noștri mai tineri se îndreaptă din dermatologie către dermatocosmetologie, să știți că suntem printre ultimii dinozauri care încă mai tratăm bolile inflamatorii dermatologice autoimune. Și de aceea e o onoare în plus pentru mine. Și am o misiune de suflet pe care trebuie să vă o spun creerea de centre multidisciplinare, printre care Centrul de Bole Autoimune din cadrul Spitalului Colentina”, a continuat dr. Rodica Olteanu.

La final, medicul dermato-venerolog le-a mulțumit cadrelor medicale de la Spitalul Colentina, menționând că își dorește să împartă premiul cu cei care îi sunt alături în această misiune.

„E o mare onoare să fac parte din marea familie a Spitalului Colentina și de aceea doresc să împart acest premiu cu colegii mei și cu dumneavoastră”, a mai spus medicul dermatolog.

La Gala Capital Performeri în Sănătate 2025, medicii cu rezultate importante pentru pacienții din România au fost aplaudați și premiați pentru munca și eforturile lor. Organizatorii galei și-au exprimat recunoștința față de partenerii care au făcut posibil evenimentul: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.