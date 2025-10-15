Sphera Franchise Group va deschide restaurante Hard Rock Cafe în cinci orașe din România și Republica Moldova începând cu 2026

Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard Rock Cafe în Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Chișinău. Deschiderile vor avea loc pe o perioadă de cinci ani începând cu 2026.

“Acest parteneriat marchează o altă etapă importantă în strategia noastră de diversificare. Prin adăugarea Hard Rock Café în portofoliul nostru, ne extindem în domeniul restaurantelor lifestyle și al divertismentului, consolidându-ne misiunea de a oferi experiențe globale emblematice consumatorilor din regiunea noastră. Căutăm mereu să aducem în ecosistemul Sphera branduri care sunt în concordanță cu valorile noastre și au o experiență dovedită de profitabilitate pentru a susține creșterea Grupului pe termen lung, iar Hard Rock Café se potrivește perfect,” a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

Sphera Group a achiziționat drepturile de franciză pentru deschiderea restaurantelor în România și Republica Moldova de la Hard Rock International, și va îndeplini planul de dezvoltare prin intermediul unei noi companii, HRC Restaurants SRL, deținută în totalitate de Sphera Franchise Group.

Această extindere consolidează poziția Sphera ca jucător de top pe piața serviciilor de food, extinzându-se dincolo de serviciile rapide și mesele casual, într-un segment global de branduri lifestyle. Noua companie va supraveghea lansarea restaurantelor Hard Rock Café în cinci centre urbane majore, valorificând cererea tot mai mare pentru concepte de restaurante internaționale, experențiale, în România și Republica Moldova.

Hard Rock Cafe este un brand de renume internațional, cunoscut pentru îmbinarea experiențelor culinare americane cu suveniruri muzicale. Brandul este prezent în România din 2008, cu un restaurant emblematic în Parcul Herăstrău din București.

Acest nou parteneriat se bazează pe strategia dovedită a Sphera de diversificare și extindere a portofoliului. Recent, Grupul a anunțat adăugarea brandului Italian Cioccolatitaliani, cunoscut pentru produsele sale premium pe bază de ciocolată, prima unitate fiind deschisă în Italia în 2025.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România și KFC în Chişinău, Republica Moldova și în anumite zone din Italia si de asemenea, brandul Cioccolatitaliani in Italia. Grupul deține peste 175 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați.

Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în indicii MSCI Frontier Markets.

Hard Rock International (HRI) este una dintre cele mai cunoscute companii la nivel global, prezentă în aproape 75 de țări, acoperind peste 300 de locații, inclusiv hoteluri, cazinouri, Rock Shops®, spații pentru spectacole live și cafenele, deținute / autorizate sau administrate. Începând de la o chitară a lui Eric Clapton, Hard Rock deține cea mai mare și mai valoroasă colecție de suveniruri muzicale autentice din lume, cu peste 88.000 de piese expuse în locații din întreaga lume.

Programul global de fidelitate, Unity by Hard Rock™ recompensează membrii pentru lucrurile pe care le iubesc din cadrul proprietăților participante. În plus, Hard Rock Digital pune în valoare experiența pariurilor sportive și a iGaming-ului cu produse remixate în spiritul Hard Rock pentru jucătorii din întreaga lume.

HRI a primit numeroase premii din industrie și destinațiile din sectoarele turismului, ospitalității, jocurilor de noroc, divertismentului și alimentației publice. HRI deține în prezent ratinguri de investiții de la cele mai importante agenții: S&P Global Ratings (BBB-) și Fitch Ratings (BBB). Pentru mai multe informații despre Hard Rock International, accesați www.hardrock.com sau shop.hardrock.com.