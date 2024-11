Opinii Sperietoarea din lanul cu Lavandă. Georgescu sau Lasconi?







Pare că trăim într-o poveste SF sau marcăm o altă operațiune specială a serviciilor de pretutindeni, așa cum am traversat revoluția din 89, mineriada, pandemia. O țară întreagă caută acum să afle cine e Călin Georgescu, ce declarații a făcut prin care a convins peste două milioane de români să-l voteze în primul tur ca președinte. Iar procentele lui cresc și sperie.

Eu nu-mi pot imagina ca un tot cum va arăta România condusă de Călin Georgescu sau Elena Lasconi. Pentru mine și colegii mei de la Evenimentul zilei – Dan Andronic, Mirel Curea, Robert Turcescu – ambele personaje sunt cunoscute fiindcă am publicat multe știri despre acțiunile și ideile lor. Am avut și podcasturi cu Călin Georgescu în ultimii 3 ani, realizate pe canalul „Hai, România!” de cei trei jurnaliști și de colaboratorul nostru Ionuț Cristache. De asemenea, în 2021, când soții Georgescu s-au întors în România, am avut, în exclusivitate, un interviu cu omul propus mai mereu pentru funcția de premier.

Sperietoarea Călin Georgescu

De cel puțin 15 ani, Călin Georgescu își expune public ideile, a început cu promovarea naționalismului și a accentuat apoi filonul suveranist, iar în ultimii trei ani a acaparat canalele online mult mai mult decât reziștii/neomarxiștii/progresiștii USR. Și-a pietruit propria cărare, nepăsându-i de campania construită în jurul lui că ar fi omul rușilor, spionul, Sperietoarea care ne va târî în războiul din Ucraina. Declarațiile lui, unele cu iz SF, a făcut ca, de la un moment dat încolo să nu mai fie luat în calcul pentru alegeri sau pentru o carieră în politica românească. Diana Șoșoacă a avut și ea rolul ei în anihilarea lui George Simion, Călin Georgescu, dar le-a tras preșul de sub picioare și multora din liderii PSD, PNL și USR.

Așa se face că specialiștii sondajelor, presa, politicienii n-au mai fost atenți la Călin Georgescu. Au fost însă alții. S-au apucat de lucrare, au împânzit canalele online cu informații despre acesta și promisiunile lui de salvare a României. Până și Carmen Harra, prezicătoarea din America, a ieșit și ne-a spus, înainte cu vreo lună de alegeri, că ea nu „vede la conducere pe cineva din PNL și PSD”, că apare un cineva nou datorită disporei, dar va exista și „faimoasa energie feminină” în această conjunctură. Am aflat cu toții acum despre desfășurarea fenomenului. Și? Suntem dincolo de poveste?

Georgescu sau Lasconi?

USR și Elena Lasconi au pozat în salvatorii națiunii din Lanul cu Lavandă. România toată pare amețită de lavandă. Progresiștii, foști haștagiști sau reziști, vor să-l spulbere pe meteoritul rusofil, Sperietoarea, iar Lasconi să ajungă la Cotroceni. Îmbătată de mireasma violet, aruncată peste ea de oameni instruiți în operațiuni „deosebite”, primărița din Câmpulung mizează pe uitarea românilor pentru cheltuirea banilor în pandemie de către USR, pentru susținerea LGBT, pentru lipsa de performanță a miniștrilor acestui partid în domeniile pe care promiteau să le salveze: Școală, Spital, Justiție. Însă, prin protestele și declarațiile publice din ultimele zile, Elena Lasconi, USR și susținătorii ei n-au făcut altceva decât să-l pună în lumină pe Călin Georgescu și, după opiniile unor sociologi, să-i crească mult numărul de adepți.

Habar n-am ce se va întâmpla în turul 2, cine ne va fi președintele ales. Posibil să aibă Carmen Harra dreptate – de data asta! – și Iohannis să-i predea cheile de la Cotroceni lui Călin Georgescu. La fel cum astăzi, după modelul eliminării lui Șoșoacă, Curtea Constituțională să decidă să-l scoată din joc pe Georgescu. Cam fantezistă această măsură, riscantă pentru democrație și nu cred în ea, desi sunt mulți vizionari și alarmiști care o propagă de ieri în spațiul public.

Vrăjeala dintr-o poveste americană, în anul alegerilor din SUA și România

Povestea întreagă mi-a reamintit însă de filmul Vrăjitorul din Oz, recent anunțat la marele eveniment american Super Bowl. În februarie, anul acesta, cu ocazia competiției sportive, a existat o campanie puternică de marketing și publicitate pentru noua versiune cinematografică a celebrei cărți Vrăjitorul din Oz. Hollywood a fost asaltat de anunțuri despre noul film. S-a amintit, evident, și de prima versiune a filmului din 1939 care, atenție!, marca și sărbătorea emanciparea feminină. Trump avea să se confrunte cu Kamala Harris.

Pentru cei care n-au citit nici cartea, n-au văzut nici filmul, fac o mica prezentare simbolistică.

O adolescentă, Dorothy, care visa să trăiască într-un loc mai bun decât ferma unchiului ei – „undeva, dincolo de curcubeu” – a fost luată de o tornadă și dusă chiar în lumea viselor ei. Zboară spre tărâmul magic al Vrăjitorului din Oz, numit Orașul de Smarald. Pe drum se întâlnește cu Zâna Bună, care o sfătuiește să urmeze cărarea galbenă căci pe ea va ajunge la Vrăjitor.

El va fi singurul care o va putea trimite înapoi la ferma unchiului, acasă. Tot în timpul acestei călătorii imaginare, Dorothy se va întâlni cu Vrăjitoarea Bună a Sudului, cu Vrăjitoarea Rea a Vestului, cu Sperietoarea de ciori, cu Omul de tinichea și un Leu uriaș, dar fricos. Vrăjitoarele s-au anulat singure, dar ultimii trei au rugat-o pe fată să-i ducă la Vrăjitor, sperând ca acestea să le dea ce le lipsește. Adică Sperietoarei creier, Omului de tinichea o inimă, iar Leului laș să-i dea curaj.

Finalul poveștii este că fata este trimisă acasă de către Vrăjitor, iar visul ei „dincolo de curcubeu” rămâne doar un vis frumos. Sperietoarea capătă un creier și astfel le dă celorlalți informații importante în timpul aventurilor lor spre Orașul de Smarald.

Georgescu sau Lasconi? Ce vor alege oare românii peste două săptămâni? Am mai spus-o și o repet: să lăsăm vrăjeala prezidențială și să ne concentrăm pe alegerile parlamentare de pe 1 decembrie.