Spectaculoasa plajă unde șoferii sunt surprinși de maree și vehiculele sunt scoase din apă în ultimul moment

Plaja Traeth y Graig Ddu, cunoscută internațional ca Nisipurile de rocă neagră, este o întindere vastă de nisip situată în apropierea satului Morfa Bychan, în comitatul Gwynedd, în nord-vestul Țării Galilor.

Această plajă se distinge nu doar prin peisajul său larg, cu dune și ape liniștite la reflux, ci și prin faptul că este una dintre puținele plaje din Marea Britanie unde este permis accesul vehiculelor direct pe nisip, implicând riscuri majore pentru șoferi neatenți.

Conform autorităților locale, accesul vehiculelor pe Traeth y Graig Ddu este permis între 1 aprilie și 30 septembrie, contra unei taxe care diferă pentru autoturisme și pentru vehicule mari sau caravane.

Taxele pot fi achitate la intrarea pe plajă sau online, și sunt mai ridicate pentru cei care nu locuiesc în regiune.

Plaja, cu o lățime de sute de metri la reflux, atrage vizitatori pentru diverse activități de agrement – de la picnicuri și construcții de castele de nisip, până la sporturi nautice precum plimbări cu barca sau cu jetski-ul.

Totuși, natura sa aparent benignă ascunde un pericol: mareea se întoarce rapid și poate surprinde șoferii care își lasă vehiculele pe nisipul ud.

În ultimele decenii, plaja Traeth y Graig Ddu a devenit locul în care mii de vehicule, de la autoturisme familiale până la autorulote, au fost surprinse de maree și au ajuns fie parțial, fie complet sub apă.

În multe dintre aceste cazuri, proprietarii nu au reușit să își recupereze vehiculele la timp, iar pierderile financiare au fost considerabile.

Unul dintre cele mai notabile exemple menționate de presa britanică a fost pierderea unei autorulote al cărei proprietar a estimat daunele la 60.000 de lire sterline, după ce mareea a surprins vehiculul în 2020.

În relatarea lui Dafydd Davies, șoferul a trebuit să abandoneze planurile din acea zi și să se întoarcă pe plajă pentru a încerca să salveze situația.

Un articol din „The Daily Telegraph” din mai 2025 notează că șoferii sunt în mod regulat prinși de maree după ce ignoră avertismentele afișate pe plajă și își lasă mașinile prea aproape de linia mareei.

Conform autorităților și ghidurilor locale de siguranță, plaja include și avertismente despre pericolele fluxului rapid, curenților puternici și blocării vehiculelor la reflux. Vizitatorii sunt sfătuiți să respecte semnele și să fie conștienți de programul mareei înainte să lase vehiculele neasigurate.

Un personaj central al fenomenului de pe Traeth y Graig Ddu este fermierul local Dafydd Davies, care de peste patru decenii și-a dedicat o mare parte din viață pentru a ajuta la salvarea vehiculelor prinse pe plajă.

El a folosit în mod repetat tractorul său John Deere pentru a trage mașini și autorulote din nisipul ud sau din valurile care avansau amenințător.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Davies a povestit despre începuturile implicării sale, pornite în urma unui accident grav de acum 40 de ani:

„Am pierdut un ochi, dar am avut mare noroc că nu mi-am pierdut și viața”, a spus el, referindu-se la un accident de muncă din 1980 care l-a lăsat blocat lângă o fosă septică.

Experiența traumatică l-a făcut pe Davies mai conștient de pericole și i-a trezit dorința de a „da ceva înapoi comunității”, menționând chiar că a oferit terenul său pentru aterizările elicopterelor de urgență.

Rolul său de „gardian al plajei” a devenit practic oficial atunci când predecesorul său s-a retras, iar el a preluat voluntar responsabilitatea de a ajuta șoferii în dificultate.

În ultimul deceniu, a intervenit constant pentru a extrage vehicule blocate de maree sau de nisipul moale, iar în unele cazuri a putut recupera doar mașina pentru a evita un dezastru de mediu.

Pe lângă pericolele cauzate de maree și nisipul moale, în ultimii ani a apărut o nouă problemă: greutatea mare a vehiculelor electrice, care face ca acestea să se afunde mai adânc în nisip și să fie mult mai dificil de recuperat.

Davies a explicat:

„Vehiculele electrice sunt atât de mult mai grele din cauza bateriilor lor […] nu doar că se scufundă mai mult în nisip, dar necesită mai multă putere și tracțiune pentru a fi trase afară.”

Acest aspect complică și mai mult eforturile de salvare, pentru că tractoarele și utilajele trebuie să depună un efort suplimentar pentru a scoate aceste vehicule grele decât în cazul mașinilor pe benzină sau motorină.

Consiliul local din Gwynedd, responsabil de administrarea plajei Traeth y Graig Ddu, emite orientări privind siguranța și accesul vehiculelor pe nisip. Deși plaja este deschisă circulației, există restricții de viteză (de exemplu, maximum 10 mile pe oră pentru vehicule) și avertismente vizuale legate de maree și de potențialele capcane ale nisipului umed.

Vizitatorii care plătesc taxa de acces primesc un pliant informativ care include programul mareelor și recomandări de siguranță, precum și detalii despre fauna locală, inclusiv despre peștii „weever” care pot fi întâlniți în ape.

Cu toate acestea, mulți vizitatori nu citesc aceste informații sau nu țin cont de ele, iar acest comportament contribuie la numărul mare de intervenții de salvare.

Davies a comentat:

„Dar este natura umană, ei nu citesc pliantele sau semnele și își parchează vehiculele unde doresc.”

În anii obișnuiți de vară, consilierii locali estimează că aproximativ 6 până la 10 vehicule pot fi prinse de maree în fiecare sezon.

Totuși, în anul 2025, numărul vehiculelor care au necesitat intervenții de salvare a crescut semnificativ, fiind raportate până la 30 de cazuri.

Popularitatea plajei atra­ge un număr mare de vizitatori, iar extensia nisipului oferă o suprafață largă în care vehiculele pot circula — dar pericolul revenirii mării rămâne prezent.

Traeth y Graig Ddu rămâne o atracție turistică unică în Țara Galilor, oferind posibilitatea rară de a conduce vehicule pe plajă și de a petrece timp aproape de apă.

Totuși, natura sa și caracteristicile mareelor creează riscuri semnificative pentru șoferii care nu respectă avertismentele sau programul fluxurilor.

În acest context, intervențiile voluntare ale oamenilor ca Dafydd Davies au devenit o componentă esențială a răspunsului la incidentele frecvente, oferind o rețea informală de salvare în momente în care autoritățile nu ajung imediat la locul incidentelor.