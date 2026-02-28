Spania și paradoxul legal al căsătoriilor poligame recunoscute indirect

Poligamia nu este legală în Europa, iar legislația civilă a statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv Spania, recunoaște exclusiv căsătoria monogamă.

Cu toate acestea, aplicarea tratatelor internaționale produce situații juridice particulare. În cazul Spaniei, sistemul public de securitate socială permite împărțirea pensiei de văduvă între mai multe soții atunci când căsătoriile au fost încheiate legal într-un alt stat și există un acord bilateral în vigoare.

Tema a revenit recent în dezbaterea publică, după o interpelare parlamentară privind modul în care guvernul justifică această practică.

În Spania, poligamia nu este recunoscută de dreptul civil. Codul Civil stabilește că o persoană nu poate fi căsătorită simultan cu mai mulți parteneri.

Regimul juridic al căsătoriei este construit pe principiul monogamiei, iar orice uniune multiplă contractată pe teritoriul spaniol nu produce efecte legale.

Cu toate acestea, legislația socială interacționează cu normele internaționale. Spania a semnat acorduri de securitate socială cu Maroc, Tunisia și Senegal, care reglementează drepturile lucrătorilor migranți și ale beneficiarilor acestora.

Acordurile respective conțin dispoziții referitoare la prestațiile de urmaș, inclusiv pensia de văduvă.

Articolul 19 din acordul cu Senegal menționează explicit situația poligamiei. Textul stabilește că, dacă persoana asigurată a avut „mai multe soții”, prestația de urmaș va fi împărțită între văduvele care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația spaniolă.

În acordul cu Maroc, formularea este diferită. Articolul 23 nu face referire directă la poligamie, precizând că pensia „va fi distribuită în părți egale între persoanele care, conform legislației marocane, sunt beneficiarele acelei prestații”.

Acordul cu Tunisia reflectă contextul juridic specific acelei țări, unde poligamia a fost abolită în 1956. Articolul 24 prevede că, dacă „există mai multe văduve care îndeplinesc condițiile”, pensia va fi împărțită în mod egal.

Aceste formulări permit autorităților spaniole să acorde prestații în situațiile în care căsătoriile multiple au fost încheiate legal într-un alt stat și sunt recunoscute de legislația acelui stat.

Subiectul a fost readus în atenție printr-o întrebare parlamentară formulată de deputați ai partidului VOX.

Aceștia au solicitat explicații privind modul în care executivul justifică aplicarea unui acord internațional care recunoaște „un regim al mai multor soții, în condițiile în care legislația spaniolă nu permite poligamia”.

În răspunsul scris transmis Parlamentului, guvernul a indicat că Spania nu legalizează poligamia pe plan intern, ci aplică obligațiile asumate prin tratate ratificate.

Potrivit poziției oficiale, acordurile internaționale fac parte din dreptul intern odată cu ratificarea, iar administrația este obligată să respecte prevederile acestora.

În regimul general al securității sociale spaniole, dreptul la pensie de văduvă este condiționat de mai multe criterii. Persoana decedată trebuie să fi contribuit suficient la sistem sau să fi fost pensionar, iar beneficiarul trebuie să fie soț legal, fost soț care primea pensie compensatorie sau partener înregistrat care îndeplinește condițiile privind conviețuirea și durata relației.

Sistemul este construit pe modelul monogam. Totuși, în situațiile acoperite de acordurile bilaterale, prestația poate fi împărțită între mai multe beneficiare, dacă acestea sunt considerate văduve legitime conform legislației statului în care au fost încheiate căsătoriile.

Autoritățile spaniole fac o diferență clară între legalizarea poligamiei și recunoașterea efectelor sociale ale unor căsătorii valide încheiate în străinătate.

Din punct de vedere juridic, Spania nu admite căsătoriile multiple pe teritoriul său, dar poate lua în considerare existența acestora pentru acordarea prestațiilor sociale, atunci când există un cadru convențional internațional.

Această abordare se bazează pe principiul aplicării tratatelor internaționale. Constituția spaniolă și jurisprudența relevantă prevăd că tratatele ratificate au forță juridică internă și prevalează asupra normelor interne în domeniile reglementate.

Practicaîmpărțirii pensiei de văduvă în cazuri de poligamie legal contractată în alte state generează discuții în spațiul public. Analiza juridică indică faptul că mecanismul este conform obligațiilor internaționale asumate de Spania.

În același timp, tema este adesea discutată în contextul mai larg al mobilității forței de muncă, al diversității modelelor familiale și al aplicării uniforme a legislației sociale.

Specialiștii în drept internațional subliniază că astfel de situații nu reprezintă o excepție izolată, ci consecințe ale coordonării sistemelor de securitate socială între state cu regimuri juridice diferite.