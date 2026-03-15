Americanii bogați nu mai caută partenere mult mai tinere. O posibilă explicație

Diferențele de vârstă dintre cei mai înstăriți americani și partenerele alese au început să scadă, potrivit unei analize publicate de The Economist. De-a lungul anilor, „soția trofeu” a fost un un simbol al culturii americane. De la magnații din romanul „The Bonfire of the Vanities” până la Roger Sterling din serialul „Mad Men”, literatura și televiziunea au ilustrat frecvent bărbați în vârstă și bogați alături de partenere tinere și atractive, notează publicația.

În trecut, astfel de cupluri erau frecvente și în viața reală. Un studiu publicat în 2013 de cercetători olandezi în științe sociale, care a analizat lista Forbes 400 a celor mai bogați americani, arăta că bărbații de pe listă erau, în medie, cu șapte ani mai în vârstă decât soțiile lor, comparativ cu o diferență de doi-trei ani în populația generală.

Cei care se recăsătoreau aveau soții cu peste 22 de ani mai tinere.Datele recente indică însă o schimbare.

Analiza bazată pe mai mulți ani de date de recensământ colectate de Centrul pentru Populație al Universității din Minnesota a urmărit cupluri heterosexuale căsătorite în care soțul declară venituri.

Cuplurile au fost împărțite în grupuri în funcție de venitul soțului, iar pentru fiecare grup a fost calculată diferența medie de vârstă.

Rezultatele arată că, în 1980, unul din 12 bărbați cu venituri în top 1% era căsătorit cu o persoană cu cel puțin zece ani mai tânără, comparativ cu unul din 17 în întregul eșantion. Până în 2024, grupul celor mai bogați nu mai diferă de media generală.

Doar una din cinci femei cu venituri mari caută un partener mult mai tânăr. Datele arată că, pe măsură ce femeile câștigă mai mult, ele tind să aleagă parteneri mai apropiați de vârsta lor. Procentul este același și pentru femeile cu venituri mai mici. În trecut, femeile din top 10% al câștigurilor se căsătoreau adesea cu soți puțin mai în vârstă.

În prezent, persoanele cu venituri mai mici sunt mai predispuse să se căsătorească cu parteneri de vârste diferite. Aproape 8% dintre bărbații căsătoriți aflați la baza scalei veniturilor sunt cu cel puțin zece ani mai în vârstă decât soțiile lor, comparativ cu 5% dintre cei din clasa de mijloc.

O posibilă explicație este educația. Cei care petrec mai mult timp la studii și ajung să câștige salarii mai mari își caută parteneri în cercuri sociale cu persoane de vârste apropiate. Astfel, diferențele de vârstă reflectă mai degrabă nivelul de educație, rețelele sociale și schimbarea normelor sociale decât bogăția.