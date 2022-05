Soția llie Năstase, șocată de fiica lui „Nasty”. Tânăra se pozează provocator pe Internet

Ioana Năstase a aflat că fiica fostului tenismen, Charlotte, în vârstă de 32 de ani, și-a deschis un cont pe Only Fans. În urma anunțului făcut de tânără, partenera lui Ilie Năstase a avut un mesaj dur pentru femeile care preferă să se dezbrace pe Internet pentru bani.

Charlotte este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, iar în urmă cu o zi, aceasta a găsit o nouă modalitate de a face bani , mai exact pe platformă dedicată adulților, Only Fans.

După cele auzite, iubita lui Ilie Năstase a declarat că este șocant pentru un părinte să își vadă copilul dezbrăcat pe Internet. Ioana a mai precizat că fiica fostului tenismen nu a dus niciodată lipsă de bani și că nu înțelege de ce se folosește de trupul ei pentru așa ceva.

Fiica lui Ilie Năstase, goală pe Internet

”Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea.

Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțîn de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile… El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are”, a declarat Ioana Năstase, pentru Fanatik.ro.

Ioana Năstase a subliniat că fostul tenismen se ocupă de copiii lui și că le trimite bani săptămânal, chiar dacă nu au nevoie. Aceasta nu a avut cuvinte de laudă la adresa tinerei care și-a deschis cont pe plaforma pentru adulți.

”Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte”, a concluzionat Ioana Năstase.

Ilie Năstase este tată a cinci copii, iar în anul 1986, a înfiat doi copii, cu fosta soție, actrița Alexandra King, pe Charlotte și pe Nicholas. Cu toate astea, aceștia au rămas la mama lor în Statele Unite ale Americii.