La 75 de ani, Ilie Năstase mai vrea un singur lucru de la viață. A șocat pe toată lumea cu ce vrea să mai primescă

Fostul număr 1 în ATP a spus că își mai dorește un copil, care să îi calce pe urme și să ajungă un tenisman de renume mondial. ”Nasty” nu s-ar supăra dacă ar avea și o fată care să aibă talentul Simonei Halep.

„Eu îmi doresc multe și nu știu dacă se poate realiza, dar suntem dornici să facem un copil. Deocamdată nu s-a întâmplat, încercăm. Vor zice ăștia că sunt Superman! Vedem ce putem face și dacă există posibilitatea. Dacă e fată, nu știu dacă o fac următoarea Simona Halep, depinde de ea! Eu vreau să o fac”, a declarat Ilie Năstase.

În prezent, Ilie Năstase este tatăl a cinci copii pe care îi are cu trei foste soții. În total, Năstase a fost căsătorit de cinci ori. Prima sa fiica, Nathalie, provine din căsnicia cu modelul belgian Dominique Graza. Tenismenul s-a îndrăgostit apoi de actrița americană Alexandra King, cu care a înfiat doi copii, pe Nicholas și Charlotte, rămași în grija mamei lor la New York. Pe cea de-a treia soție, Amalia Teodosescu, „Nasty” a cunoscut-o în 1996, la Bucureşti. Cei doi au devenit soț și soție în anul 2004, după șapte ani de relație. În același an li s-a născut primul copil, Alessia, iar în 2007 a venit pe lume şi a doua fetiţă, Emma Năstase. Ilie și Amalia au divorţat în anul 2010.

Tensiuni cu Ioana Simion

În timpul unui interviu susținut de cuplul Ilie Năstase și Ioana Simion, în care au vorbit despre relația lor, fostul jucător de tenis a răbufnit. Mărturisirile făcute de Ioana, în ciuda faptului că au fost „sincere”, l-au deranjat vizibil pe Ilie Năstase, care a vrut să părăsească locul în care se filma interviul.

În cadrul interviului, Ioana a dezvăluit motivul pentru care a ales să se reîmpace cu Ilie Năstase. Cei doi au decis să încerce să uite trecutul, însă Ilie Năstase nu este dispus să îi ierte toate „greșelile” soției sale. Bruneta a spus că fostul jucător de tenis s-a schimbat mult de-a lungul timpului și a punctat că el este cel care are nevoie de ea.

„Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut era mai altfel, mai plin de viață. S-a schimbat mult. De această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu îl duc la medic, eu stau cu el tot timpul. Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte.

Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu. Nu sunt geloasă, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de el. Familia mea îl iubește și îl respectă. El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el”, a spus Ioana Simion.

Năstase a răbufnit spunând că dacă știa că așa ceva se discută la emisiunea de televiziune nu ar mai fi venit.