Businessman basarabean, cu afaceri şi în România, impus să achite milioane la stat. Răsturnare de situaţie în dosarul Proimobil

Republica Moldova. Afaceristul moldovean, Vladislav Musteaţă, proprietarul şi administratorul companiei imobiliare Proimobil, una din cele mai mari de pe piaţa din Republica Moldova, a scăpat de închisoare chiar d a fost găsit vinovat de evaziune fiscală. Chiar dacă afaceristul nu a fost tras la răspundere penală, pe motiv că infracţiunea a fost prescrisă, compania sa a fost obligată să achite statului aproape 42.000.000 de lei (cca 2.193.371 de lei).

Cu doar două săptămâni înainte de pronunţarea sentinţei, o televiziune din Chişinău a difuzat o anchetă video, în care Musteaţă este victimizat. Acesta susţine că dosarul i-a fost fabricat la comanda celor care i-au preluat o parte din afacere.

Pe parcursul celor aproape opt ani cât a durat urmărirea penală şi examinarea dosarului în instanţă, Vladislav Musteaţă s-a declarat victimă a regimului Vladimir Plahotniuc. Iar după fuga oligarhului, în vara anului 2019, şeful de la Proimobil şi-a îndreptat săgeţile către finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir. Precum şi fostul partener, sportivul Octavian Orheianu.

Musteaţă a depus plângeri penale pe numele lui Orheianu şi Damir, care însă nu au avut rezultatul scontat.

Sentinţa Judecătoriei Chişinău nu este definitivă, fiind cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS), evaziunea fiscală de la Proimobil au avut loc în perioada anilor 2012-2015.

Atunci compania lui Vlad Musteaţă „a declarat statului venituri mai mici generate de companie. Sau chiar nici nu și-a prezentat sumele veniturilor pentru ani întregi”.

Potrivit comunicatului PCCOCS, în timpul cercetării penale, Musteaţă și-a recunoscut vinovăția și a achitat statului peste 4.000.000 lei. Ulterior, inculpatul s-a răzgândit și a renunțat la recunoașterea vinovăției.

Potrivit constatărilor procurorilor, în compania Proimobil, cu peste 100 de agenți responsabili de vânzare și închirierea spațiilor locative, o mare parte din ei lucrau fără contracte de muncă. Iar remunerarea o primeau „în plic”. Fără contabilizarea veniturilor lor și, deci, fără ca în baza acelor remunerări să fie reținute impozite.

În schimb, potrivit declarațiilor din judecată ale foștilor angajați, conducerea companiei era axată pe alte aspecte ale muncii, ca de exemplu amendarea agenților imobiliari cu până la 70 euro pentru lipsa cravatei.

Datele personale ale mai multor moldoveni au fost folosite de compania lui Musteaţă pentru a ascunde veniturile reale. Apoi oamenii s-au trezit cu datorii de milioane la stat.

Este şi cazul Angelei Sănduţă, o femeie cu doi copii, care locuia cu chirie în Chişinău. Femeia s-a trezit că are de achitat statului impozite de 6.000.000 de lei (cca 313338 euro).

Într-o declaraţie pentru ZdG, Angela Sănduţă a comunicat că se angajase ca menajeră la familia Musteaţă.

„A venit Vlad și m-a rugat, dacă-i posibil, să-l ajut, să-mi scrie câteva apartamente pe mine, pentru că el acolo nu poate… Mi-a explicat că lucrează la o firmă imobiliară. A zis că-i tot ok, legal, nu-i nimic ilegal. Prima ce l-am întrebat, având doi copii, fiind singură, a fost dacă nu-i nimic ilegal. Îmi dau seama că apartamentul costă. Să-l vinzi costă, să-l cumperi, la fel. Dacă nu-i nimic ilegal, nicio problemă. Pentru voi, Olea, tu, îmi sunteți oameni apropiați și câteva apartamente nu-i o problemă. Așa și s-a început. Vii la mine la oficiu, îți arăt ce, faci cunoștință cu băieții și când e nevoie, vei fi chemată”, a declarat Angela Sănduţă.

În situație similară s-a pomenit și Svetlana Butnaru, fosta soacră a lui Vladislav Musteață. Aceasta a declarat că, în 2016, la rugămintea fostului său ginere, a achiziționat, iar ulterior a înstrăinat, 11 apartamente.

În consecinţă, Svetlana Butnaru s-a ales cu o datorie la stat de 1,4 milioane de lei şi cu sechestru pe casa în care locuia.

Anterior, un condamnat a declarat public că cei de la Proimobil, făcând uz de acte false, i-au vândut apartamentul în timp ce el îşi ispşea pedeapsa.

La sfârşitul luni octombrie, Jurnal TV a pus pe post filmul de investigație „Crima de la Proimobil”. Autorii au remarcat că filmul a fost realizat în anii 2020-2021. Dar nu a fost făcut public din cauza temerilor lui Vladislav Musteață că „ar putea pune în pericol viața sa și a familiei sale”.

„În privința mea, au trecut toate termenele de prescripție, dar nu vreau să ies nevinovat doar din acest motiv. Vreau fie ca dosarul să fie clasat sau scos de pe rol, fie să fiu declarat nevinovat având în vedere că această cauză penală a fost intentată cu scopuri meschine de gruparea Plahotniuc”, a declarat Vlad Musteață pentru Jurnal TV.

Afaceristul a mai declarat că nu exclude că finul lui Plahotniuc încă mai are influență asupra unor magistrați și procurori, pe care îi poate șantaja.

Public, Vladislav Musteaţă a respins întotdeauna acuzaţiile de evaziune fiscală. În 2019, afaceristul a revenit din România, unde s-a ascuns timp de doi ani. El a depus o plângere la PCCOCS pe numele lui Orheianu şi Dorin Damir. Plângere care nu a fost finalizată.

Ulterior, Musteaţă s-a plâns pe Damir că îl şantaşează să-şi retragă plângerea. Iar procurorii i-au pornit finului lui Plahotniuc un dosar penal pentru imixtiune în justiţie. În 2023, Judecătoria Chişinău l-a achitat pe Damir.

Octavian Orheianu a declarat pentru EvZ că nu i-a preluat nicio afacere lui Musteaţă, dar l-a ajutat atunci când afaceristul era fugar în România.

Gândiţi-vă logic, cum puteam să preiau eu o afacere cu datorii de milioane la stat? Nu cred că se va găsi cineva.

Dar în 2019, când Musteaţă era în România, mi-a propus să pornim o afacere comună în domeniul imobiliar. Mi-a spus că firma sa este cu probleme şi a zis că ar fi bine să dschidem o altă întreprindere. Am acceptam şi am investit în jur de 3.000.000 de lei. Ca pe urmă să mă denunţe că i-am preluat afacerea.

Cred că a făcut acest lucru ca să eschiveze de datorie. Şi l-a pus la pachet şi pe Damir ca să impresioneze. Pentru că este finul lui Plahotniuc. Se lăuda că are deputaţi care îl ajută. Cineva de la socialişti. Am auzit că ar fi plătit jurnalişti, portaluri ca să – i pomoveze poziţia sa de apărare.

Am avut cu el confruntare la Procuratură. Nu a putut să argumenteze cum i-am preluat afacerea. Eu am prezentat probe cum a fost deschisă întreprinderea, ce am investit, de unde am avut bani. Iată că au trecut cinci ani de când a fost pornit acest dosar. Nu mai ştiu nimic. Cred că se prăfuieşte pe undeva”, a declarat Orheianu pentru Evenimentul Zilei.