International Soția unui deținut a câștigat 5,6 milioane de dolari. Femeia a fost violată în timpul unei percheziții corporale







Soția unui deținut din California va primi 5,6 milioane de dolari după ce a fost violată sexual în timpul unei percheziții corporale. Evenimentul a avut loc atunci când a încercat să își viziteze soțul în închisoare, au declarat luni avocații săi.

După ce a călătorit patru ore pentru a-și vedea soțul la o instituție corecțională din Tehachapi, California, pe 6 septembrie 2019, Christina Cardenas a fost supusă unei percheziții corporale de către oficialii închisori

Teste de droguri și de sarcină

Femeia a mai fost supusă unor teste de droguri și de sarcină, precum și unor radiografii și tomografii la un spital. De asemenea, a fost nevoie de alte percheziții corporale efectuate de către un medic bărbat. Cadrul medical a violat-o sexual, se arată într-un proces.

„Motivația mea în intentarea acestui proces a fost să mă asigur că alții nu trebuie să suporte aceleași infracțiuni grave pe care le-am experimentat eu”, a declarat Cardenas.

Din înțelegerea de 5,6 milioane de dolari, Departamentul de Corecție și Reabilitare din California va plăti 3,6 milioane de dolari. De asemenea, restul va fi plătit de ceilalți inculpați, care includ doi ofițeri de corecție, un medic și spitalul Adventist Health Tehachapi Valley.

Reprezentanții închisorii au efectuat perchezițiile pe baza unui mandat. Acesta prevedea că percheziția corporală nu poate fi efectuată decât dacă o radiografie găsește în corpul lui Cardenas obiecte străine care ar putea fi de contrabandă, au declarat avocații acesteia. Cu toate acestea, nici radiografia, nici CT-ul nu au găsit astfel de dovezi.

Soția deținutului și abuzurile organelor de control

De asemenea, i s-au pus cătușe în timpul unei „plimbări umilitoare” în timp ce era dusă la și de la spital. De asemenea, nu i s-a permis să bea apă sau să folosească baia în cea mai mare parte a procesului de căutare. I s-a spus că trebuie să plătească pentru serviciile spitalului. Astfel, ulterior a primit facturi în valoare totală de peste 5 000 de dolari. În ciuda faptului că nu a fost găsită nicio marfă de contrabandă în lucrurile sale sau în corpul său, lui Cardenas i s-a refuzat vizita cu soțul său.

Unul dintre funcționarii închisorii a întrebat-o: „De ce îl vizitezi, Christina? Nu trebuie să îl vizitezi. Este o alegere, iar asta face parte din vizită”, potrivit lui Cardenas.

„Credem că declarația ofițerului necunoscut a fost o formă de intimidare. Folosită cu scopul de a respinge dreptul Christinei de a-și vizita soțul legal în timpul încarcerării sale”, a declarat Gloria Allred, avocata lui Cardenas.

Dificultățile din timpul vizitei sale

De asemenea, Cardenas a trebuit să fie supusă unei percheziții corporale în timpul unei vizite anterioare. Asta pentru a se căsători cu soțul ei. Cu toate acestea, a continuat să întâmpine dificultăți în timpul vizitelor sale la acesta. Cu toate că, nu în aceeași măsură ca incidentul din 6 septembrie 2019.

De asemenea, tranzacția impune Departamentului de Corecție și Reabilitare din California să distribuie angajaților un memorandum de politică. Acesta are ca scop să protejeze mai bine drepturile vizitatorilor care trebuie să fie supuși perchezițiilor corporale.

Aceasta include asigurarea faptului că mandatul de percheziție este citit și înțeles de vizitator. De asemenea, că vizitatorul primește o copie a mandatului. Precum și că domeniul de aplicare al mandatului este citit și înțeles de toți cei implicați. Astfel, domeniul de aplicare al mandatului nu este depășit.

Ancheta cu privire la abuzul sexual

Potrivit lui Allred, Cardenas nu este singura care a avut de suferit din partea ofițerilor de penitenciare. Cu toate acestea, speră că acest caz va contribui la protejarea drepturilor soților. Precum și la protejarea membrilor de familie care își vizitează persoanele dragi în închisoare.

Închisorile din California s-au confruntat cu o problemă continuă de abuz sexual și conduită necorespunzătoare, Departamentul de Justiție al SUA anunțând că a deschis o anchetă cu privire la acuzațiile că ofițerii de penitenciare au abuzat sexual în mod sistematic femeile încarcerate în două închisori de stat din California.

La începutul acestui an, Biroul federal al închisorilor a anunțat că va închide o închisoare pentru femei din nordul Californiei. Aceasta este cunoscută sub numele de „clubul violurilor”. Ca urmare, după ce o investigație a Associated Press a dezvăluit abuzuri sexuale generalizate comise de ofițerii de penitenciare, potrivit yahoo.